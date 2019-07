«Somos un grupo proactivo y facilitador», dicen los jeltzales A.E. EIBAR Viernes, 12 julio 2019, 00:07

Desde las filas del PNV se ha mantenido que «somos un grupo proactivo y facilitador y es el que más propuestas ha hecho (50 mociones y 291 enmiendas por más de 12,5 millones) y el que menos ha obstaculizado las de los demás: de 385 votaciones sólo hemos votado en contra en 17». De esta manera, mantienen los jeltzales que «damos cauce a las propuestas si son buenas para la ciudad. No todos actúan así, muchas propuestas que eran buenas para Eibar no se han ejecutado. Aún así, trajimos la oficina del DNI, conseguimos el ascensor de Jardiñeta y forzamos a invertir 1,2 millones en desarrollo económico. No hemos tenido tiempo para anunciar todo lo que hemos conseguido. Nunca un grupo municipal había impulsado tantas acciones desde la oposición.

Imagínese lo que haremos si la sociedad eibarresa nos diera la oportunidad de liderar el Ayuntamiento», mantuvieron durante la campaña electoral.

Los jeltzales plantean crear una serie de centro sociales en diferentes puntos de Eibar. Entre los más importantes están los Txonta, así como otro más Torrekua. Igualmente, entre sus socilitudes estaba la rehabilitación y reapertura de la oficina de la Seguridad Social en Urkizu, «una vez que lleva años cerrada al público, con el fin de que sea rehabilitada y reabierta», así como cubrir los parques de Barrena, Barakaldo, Torrekua, Legarre y Ubitxa-Urki

A partir de ahí, los jeltzales plantean «un proyecto integral de transformación urbana: construir 2.500 aparcamientos, sacar el tráfico y recuperar las calles para las personas. Queremos hacer en Eibar lo que el PNV ha hecho en Bilbao».

Uno de los aspectos sobre el que mantienen discrepancias con el PSE es el traslado del cementerio y el acceso a este equipamiento desde Urkizu.