El grupo Lasala ofrece un viaje coreográfico en su décimo aniversario en el teatro Coliseo

Este viernes, día 31, el Teatro Coliseo acogerá a las 19.00 horas una de las citas más esperadas de la temporada de danza contemporánea.

La compañía Lasala dirigida por Judith Argomániz, celebra su décimo aniversario con una propuesta única que promete emocionar y sorprender al público.

En esta ocasión, la agrupación presentará un recorrido por sus piezas más emblemáticas, un reflejo de la evolución que ha experimentado a lo largo de los años y de la consolidación de su lenguaje coreográfico propio.

Desde su fundación en 2013, Lasala ha sido un referente en la escena de la danza contemporánea. Su propuesta se caracteriza por una continua búsqueda de nuevos lenguajes físicos y estéticos, impulsados por las inquietudes y la visión del equipo.

A lo largo de estos diez años, la compañía ha logrado posicionarse como una de las más innovadoras y reconocidas, no solo en Euskadi, sino también a nivel estatal y europeo. De hecho, su influencia ha trascendido fronteras, llegando a lugares tan lejanos como Taiwán y Canadá, donde su propuesta ha sido celebrada por su originalidad y profundidad artística. En este espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de un viaje coreográfico que abarca los comienzos de Lasala hasta la actualidad, con piezas que han marcado hitos en su trayectoria. La compañía ha sabido transformar la danza en una herramienta de reflexión, exploración y expresión, logrando un estilo propio que es ya su sello indiscutible. La propuesta promete una experiencia enriquecedora, tanto para los amantes de la danza contemporánea como para aquellos que se acercan por primera vez a esta disciplina. El trabajo de Lasala no solo se ha visto reflejado en los escenarios, sino también en el reconocimiento de la crítica y el público.

A lo largo de los años, la compañía ha sido galardonada con varios premios y ha sido invitada a diversos festivales internacionales, donde ha sido aclamada por su capacidad para crear piezas que no solo impactan a nivel físico, sino también a nivel emocional. En su décimo aniversario, Lasala se presenta con una madurez artística que hace justicia a los años de esfuerzo y dedicación, reafirmando su posición como una de las principales compañías de danza contemporánea del país.

En definitiva, la actuación de Lasala en el Teatro Coliseo de Eibar no es solo un evento artístico, sino una celebración del talento, la creatividad y la perseverancia. Con esta propuesta, la compañía invita al público a ser testigo de su evolución, a sumergirse en un lenguaje coreográfico único y a vivir una experiencia de danza profunda y conmovedora. Un aniversario que se celebra con orgullo, pero también con la mirada puesta en el futuro de una compañía que sigue creciendo, innovando y dejando una huella indeleble en la escena de la danza contemporánea.

Según la sinopsis, «la obra de Lasala no solo es un testimonio de la evolución de la compañía, sino también de una apuesta constante por romper barreras dentro de la danza contemporánea. Cada pieza es una invitación al público a adentrarse en un universo emocional donde el cuerpo se convierte en el vehículo para transmitir emociones complejas y universales. La fuerza de la coreografía no solo radica en la perfección técnica de los bailarines, sino también en la capacidad de conectar con los espectadores a nivel sensorial y reflexivo».

Las entradas cuestan 7 euros con la tarjeta Coliseoaren Laguna y 10 euros para el público.