El grupo Agurtzen reanuda sus actividades el próximo día 17

A. E. EIBAR. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El grupo eibarrés Agurtzen abre sus servicios de tramitación de la declaración de buenas voluntades el próximo miércoles día 17 de septiembre. A partir de ese día, Agurtzen volverá a tramitar expedientes los miércoles de la primera y tercera semana de cada mes, en el Centro Social Unzaga, desde las 18.00 a las 20.00 horas, con objeto de informar sobre la documentación que se necesita para realizar el proceso y tramitarlo.

En este momento, manifestar las voluntades anticipadas es planificar las decisiones sobre los cuidados que se desean recibir cuando las condiciones del estado de salud no permitan expresarlo personalmente y dar el consentimiento para que los profesionales sanitarios actúen en coherencia para el cumplimiento de dichas instrucciones.

Para ello, desde Agurtzen se tramita el documento de voluntades anticipadas (DVA) que legitima el derecho a una muerte digna. Al respecto Agurtzen promueve el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla, y defender el derecho de los enfermos terminales e irreversibles, llegado el momento, a morir pacíficamente y sin sufrimientos, si éste es su deseo expreso. También organizó una conferencia solbre el tema el pasado año.

El servicio que presta Agurtzen es totalmente gratuito y cualquier persona interesada puede acudir al centro Unzaga. Una agrupación de miembros de la 19 promoción de la Escuela de la Experiencia decidió ofrecer un servicio gratuito de tramitación del Documento de Últimas Voluntades (DVA).