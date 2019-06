Una gran pecera de cerámica Dentro de las actividades realizadas, los alumnos han creado diferentes figuras inspirados en un ecosistema marino. / ASKASIBAR La Escuela de Cerámica finaliza el curso con una gran instalación marina que se expone en Portalea A. E. EIBAR. Domingo, 2 junio 2019, 00:31

Los participantes del curso de cerámica de la Escuela Municipal, dirigida por Esther Galarza, han finalizado el curso realizando una gran instalación con elementos marinos.

Los alumnos, muchos de ellos con un contacto amplio con esta disciplina, han convertido el barro en la pieza que la imaginación puede diseñar con aquellas manos que sean capaces de modelar.

De hecho, Galarza mostraba su satisfacción por la respuesta positiva lograda en el curso que ha contado con alumnos incluso llegados de otros municipios, incluso «en algún caso con un claro objetivo de hacer de la cerámica un oficio laboral», observaba Galarza. Otra alumna vivía en este curso su primer contacto con la cerámica. «Siempre me han gustado las manualidades. Entonces vi que existía esta posibilidad y que no era un curso muy largo. No me puedo comprometer todo el año y con estas horas, pensé que me servirían para experimentar con el barro», señala tras cursar el curso el primer año. «No ha sido complicado. La profesora nos ayuda mucho y me he sentido bien en este primer contacto. Le he ido cogiendo el gusto poco a poco». Tras finalizar el curso, el Ayuntamiento ha dispuesto que todos los trabajos de las Escuelas de Cerámica y Dibujo puedan ser vistos. La muestra permanecerá abierta hasta el día 18 de junio.