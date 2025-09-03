«Hemos hecho un gran esfuerzo en un mercado muy exigente»

Marcos Rodríguez Eibar Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

César Palacios, director deportivo de la Sociedad Deportiva Eibar, ofreció este miércoles en Ipurua un repaso detallado al mercado de fichajes veraniego y al momento actual que vive el club con el inicio de la temporada 2025/26. En una comparecencia extensa, el navarro valoró tanto las operaciones realizadas como la estructura que se está construyendo alrededor del primer equipo, el filial, la cantera y el equipo femenino.

El dirigente no escondió la dificultad de un mercado marcado por la competencia feroz y por la presencia de clubes descendidos de Primera con presupuestos mucho mayores. «Ha sido un mercado complejo y exigente, pero estoy orgulloso del esfuerzo del club. Hemos conseguido inscribir a todos los jugadores en tiempo y forma, algo que no es fácil en el contexto actual», señaló.

El balance del verano se ha cerrado con diez fichajes para el primer equipo masculino y con la inscripción de Ander Madariaga, Mada, como jugador del primer equipo con el dorsal 16. Para Palacios, lo importante no son solo las nuevas caras, sino también «los que decidieron quedarse» y dar continuidad a un vestuario sólido. «Hay que valorar a quienes apuestan por seguir luchando con nosotros», recalcó.

El director deportivo destacó la polivalencia de varias de las incorporaciones, que permitirán al entrenador Beñat San José disponer de variantes tácticas durante la temporada. «Hemos buscado jugadores que nos den equilibrio, que puedan adaptarse a diferentes posiciones y que aporten tanto presente como futuro», añadió.

Uno de los mensajes más claros que Palacios dio ayer fue la necesidad de mantener los pies en el suelo. Preguntado por los objetivos del equipo en esta campaña, el director deportivo insistió en que el ascenso no puede considerarse una obligación. «El reto es ser competitivos cada domingo. Hablar de ascenso en septiembre no tendría sentido. Lo primero es asegurar la permanencia y, desde ahí, mirar hacia arriba. Tenemos que ir partido a partido y centrarnos en lo inmediato», explicó.

El navarro recalcó que la Segunda División es una categoría «durísima», en la que los detalles marcan la diferencia. «Todos queremos estar arriba, pero la realidad es que no puedes planificar un ascenso. Lo que sí puedes planificar es trabajo, compromiso y rendimiento semana tras semana», dijo. En su opinión, el verdadero éxito del Eibar pasa por «seguir creciendo como club, consolidando el proyecto y reforzando una identidad que se refleje en el campo y en la grada».

Otro de los ejes de la comparecencia fue la cantera. Palacios recordó que cada vez más integrantes de la plantilla proceden de las categorías inferiores, y que se está reforzando la estructura con el Eibar B en Segunda RFEF. «Queremos que los jóvenes tengan un camino real para llegar al primer equipo. El caso de Mada es el mejor ejemplo de que la puerta está abierta. Nuestro reto es que cada temporada podamos tener más jugadores de casa dando el salto», afirmó.

El dirigente explicó también que varias promesas han salido cedidas a Primera RFEF para ganar minutos de calidad y experiencia. «Es un paso intermedio que creemos necesario. Queremos que vuelvan más hechos y listos para competir al máximo nivel», apuntó.

En clave de club, Palacios puso en valor el estreno de la ciudad deportiva de Areitio, que ya está siendo utilizada por los equipos del club aunque las obras no han finalizado. «Es un orgullo para todos y un punto de inflexión. Estas instalaciones nos van a dar un salto de calidad enorme, no solo en el presente sino también en el futuro. El Eibar necesitaba un espacio propio y adaptado a lo que exige el fútbol profesional», comentó.

El navarro agradeció el esfuerzo colectivo que ha hecho posible este proyecto, desde los dirigentes hasta los socios, y recalcó que Areitio «va a ser una herramienta clave para seguir creciendo».

Palacios también habló sobre el equipo femenino, que ha afrontado una profunda renovación con doce incorporaciones y un nuevo cuerpo técnico liderado por Rocío Candal. «Se cerró un ciclo y ahora comienza otro. Hemos hecho un esfuerzo grande para reforzar al equipo y creemos que se ha formado una plantilla competitiva», explicó.

Para el director deportivo, el objetivo del área femenina es «dar un paso más en profesionalización y competitividad», siempre con la aspiración de seguir creciendo de manera paralela al primer equipo masculino y al proyecto global de club.

En su conclusión, Palacios quiso poner el foco en la esencia del club. «Somos una ciudad de 27.000 habitantes compitiendo en el fútbol profesional contra estructuras mucho más grandes. Eso ya es un éxito, pero no nos conformamos. Queremos que nuestra afición se sienta orgullosa de lo que ve en el campo y que perciba que este equipo representa lo que es Eibar: esfuerzo, humildad y ambición», afirmó.

El nacido en Pamplona reconoció que el camino es largo y exigente, pero se mostró confiado en que la temporada que acaba de arrancar servirá para dar un nuevo paso adelante en la consolidación del proyecto armero. «Tenemos plantilla, instalaciones y, sobre todo, una afición que nos empuja. Con todo eso, estoy convencido de que este año volveremos a competir al máximo nivel», cerró.

En definitiva, Palacios quiso transmitir un mensaje de equilibrio entre ambición y realismo. El director deportivo dejó claro que el Eibar seguirá peleando cada fin de semana con la máxima exigencia, pero sin perder de vista que el verdadero objetivo pasa por consolidarse en Segunda y crecer como club en todos sus ámbitos. El refuerzo de la plantilla, la apuesta por la cantera, la renovación del equipo femenino y el estreno de Areitio son los pilares sobre los que se apoyará el proyecto armero en esta nueva campaña.

Con estas bases asentadas, el Eibar afronta una temporada en la que espera volver a ilusionar a su afición. La meta no es tanto hablar de ascensos en septiembre como construir un bloque competitivo, reconocible y capaz de competir contra cualquiera. Partido a partido, con humildad pero también con convicción, el club armero confía en que este curso pueda convertirse en un nuevo paso adelante en un proyecto con mucho futuro.

