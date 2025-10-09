Gran actuación del Sakura Team en el Open Oso Duro de Jiu Jitsu de Zamudio Cuatro competidores del gimnasio eibarrés han sumado seis medallas, cuatro oros y dos platas, en un torneo de alto nivel

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:26

El Jiu Jitsu eibarrés sigue creciendo a pasos agigantados. La escuela de artes marciales Sakura Eibar firmó un brillante fin de semana en el Open Oso Duro de Jiu Jitsu, celebrado en Zamudio, donde sus representantes lograron seis medallas, cuatro oros y dos platas, confirmando el excelente trabajo que viene realizando el gimnasio desde su apertura hace menos de un año.

Los participantes del club fueron Federico Cuenca, Ander Arizaga, Mikel Astigarraga y Nekane Miguel, quienes demostraron un gran nivel competitivo frente a rivales de diferentes puntos de Euskadi y del resto del Estado.

Federico Cuenca se proclamó campeón en la modalidad con GI, tras imponerse en sus cuatro combates, tres de ellos por finalización y el restante gracias a una amplia ventaja en el marcador. Ander Arizaga, por su parte, consiguió una plata en GI y un oro en NOGI, tras vencer con autoridad en sus dos enfrentamientos en esta última modalidad.

También destacó Mikel Astigarraga, que debutaba en la competición y lo hizo de la mejor manera posible: colgándose un merecido oro en NOGI. Por último, Nekane Miguel completó la gran actuación del equipo con una plata y un oro, consolidándose como una de las promesas del Sakura Eibar.

Sebas, su maestro, se ha mostrado muy satisfecho con los resultados obtenidos. «Estoy muy orgulloso del equipo. Es increíble que en menos de un año desde que abrimos nuestra escuela estemos representando tan bien a Eibar. Seguiremos trabajando, porque esto solo acaba de empezar y queremos mucho más».

El club eibarrés continúa así con su progresión y ya piensa en sus próximos retos, con el objetivo de seguir llevando a Eibar a lo más alto del Jiu Jitsu vasco.