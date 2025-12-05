Gran actuación del Club Ipurua en el Campeonato Base nacional Las armeras mostraron una notable evolución en Castellón, con las cadetes siendo decimoterceras entre 118 equipos

El Club Ipurua de gimnasia rítmica regresó de Castellón con excelentes sensaciones tras competir en el Campeonato de España de Conjuntos Base, celebrado a finales de noviembre. La entidad eibarresa acudió a la cita con 17 gimnastas, de las cuales 10 debutaban en un campeonato estatal, y todas ellas pudieron mostrar el trabajo desarrollado desde septiembre, evidenciando una evolución notable.

El conjunto Cadete Base firmó el resultado más destacado al clasificarse en una brillante decimotercera posición entre 118 equipos. Noa Larrañaga, Maddi Arrazola, Maddi Lanas, Nora Eizagirre, Uxue Astarloa y Maren Jainaga defendieron sin caídas su ejercicio con cinco pelotas, cierre perfecto a una temporada en la que el equipo ha crecido tanto en la composición como en cohesión.

La entrenadora Miriam Merino puso en valor su progresión: «En 2024, en su estreno estatal, quedaron en el puesto 40; este año han escalado hasta la 13. Es un salto enorme». La técnica recordó también que el club atraviesa «un cambio de ciclo», impulsado por el equipo encabezado por Tania Nagornaya, que ha renovado todos los conjuntos base en las dos últimas temporadas.

Las juveniles base también vivieron su primera experiencia estatal y lograron la posición 95 entre 160 conjuntos. Uxue Etxeberria, Yuma Otálvaro, Nikole Aranbarri e Itziar Alberdi se unieron al equipo en septiembre, tras incorporarse desde los clubes Ariznoa de Bergara y Zubiberri de Azkoitia, mientras que Nidia Olasolo completó el conjunto.

El conjunto Infantil Base completó la participación del club quedanco en la 60 entre 112 equipos, presentando un sólido ejercicio con cinco cuerdas. Para Nora Jainaga, Mara Lanas, Helena Olasolo, Maren Arza y Malen Rodríguez esta fue su primera temporada federada, en la que han experimentado un crecimiento significativo. El equipo técnico destacó que «han ganado seguridad, han aprendido a gestionar la competición y se les ha visto mucho más firmes en Castellón».

La participación en el Campeonato de España puso fin a una temporada intensa y muy positiva para el Club Ipurua, marcada por la consolidación de un proyecto deportivo renovado y por el avance competitivo de sus conjuntos.

A partir de enero, el club centrará sus esfuerzos en la campaña individual para las gimnastas federadas absolutas, así como en los Campeonatos Amateur y Escolar organizados por la Federación Guipuzcoana de Gimnasia.