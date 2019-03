Un grabado que da a conocer nuestra historia Rafa Barrenechea, segundo por la izquierda con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Museo de la Máquina Herramienta . / AITOR ZABALA Realizado por Florencio Lamot, describe la importancia de los gremios armeros y la pujanza económica de nuestra comarca ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Domingo, 10 marzo 2019, 00:18

El Museo de la Máquina Herramienta de Elgoibar presentó en el 20 aniversario de su puesta en marcha el libro 'El Grabado de Lamot', del flamenco Florencio Lamot, nacido en 1701, que dirigió un celebre trabajo que describía nuestra armería, pero realizado por José de Zameza en 1757, en Soraluze, dedicado al monarca Fernando VII. Este grabado ofrece muchas noticias relacionadas con los gremios, su organización y funcionamiento, así como la fabricación de armas que se detallaban de forma gráfica. Falleció en Soraluze, el 30 de julio, de 1779, a la edad de 78 años.

El grabado original de Lamot que describe los primeros oficios armeros se conserva en la Biblioteca Nacional de España.

De ahí que la obra, estudiada por Ramiro Larrañaga, independientemente de constituir un elemento de primer orden, para el conocimiento del funcionamiento de los gremios armeros. «Tiene la virtualidad de ofrecer una completa panorámica urbanística de Soraluze y comarca, así como de los almacenes y locales de pruebas de armas de la histórica casa de Uribarrikua, conocida como Errege-Zaharra», comenta en el prólogo, el alcalde de Soraluze, Iker Aldazabal.

Igualmente, para el alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, «el grabado de Lamot marca el origen de nuestra tradición armera y de nuestra industria, de donde surgieron los pioneros que desarrollaron este pujante sector». La propia alcaldesa de Elgoibar, Ane Beitia, expuso que «esta larga trayectoria de las armas, a las bicicletas y a la máquina herramienta debe ser difundida, ya que nos ayuda a entender de dónde venimos, nuestra situación actual y lo que nos puede deparar el futuro cercano».

Ramiro Larrañaga

El presidente del Museo de la Máquina Herramienta, Rafa Barrenechea, en el acto de aniversario del Museo, recordaba como la armería vasca, que ya gozaba de prestigio a finales del siglo XV, fue el origen de la creación en 1573, a iniciativa de Felipe II, de la Real Fábrica de Armas, estableciéndose en Soraluze la Casa Real. «Que un Felipe II , conocido como el Rey Sol, se fijara en una localidad pequeña como Placencia (Soraluze) dice bien a las claras la importancia de nuestra industria que consolidó un importante sector económico para la cuenca y para todo Gipuzkoa». Barrenechea destacó después en que el propio Lamot escribe sobre «nuestras costumbres y valores al señalar que todos en general están inclinados a las armas, motivo por el que sus naturales crearon la fábrica que ha llegado a ser la más acreditada de toda Europa».

Lamot llegaba a decir que «las pruebas de las armas generaban un estruendo de artillería, alegría y generosidad en sus gentes que les hacía ser una de las villas más divertidas de Europa». Barrenechea destacó el trabajo del placentino Ramiro Larrañaga «por haber puesto en nuestras manos el trabajo del grabado de Lamot, a través de su libro: 'Síntesis histórica de la armería vasca', lo cual nos ha animado a publicar esta larga tradición industrial con proyección internacional en cinco idiomas».

El grabado de Lamot se completa con descripciones del Reglamento del Gobierno, la descripción de la Real Fábrica de Armas, la situación geográfica de las villas armeras, además de una descripción de la antigua Soraluze, el papel de los maestros armeros, las relaciones con la Corona Real, los tipos de armas (fusiles, bayonetas o cañones).

No obstante, más al detalle, el historiador placentino, Larrañaga, habla que en los costados inferiores del grabado decían: «Su Majestad tiene unas monedas que se desprenden de un cuerno de la fortuna como alegoría de riqueza y prosperidad): y para los ociosos (una mano empuñando una espada en señal de castigo)». Más adelante habla que «a la izquierda, y sobre la cinta, está el escudo con los blasones del Rey y debajo una cartela que dice: A.L.R.P. del Non Plus Ultra (señalado con una mano) Plus Ultra universal y Justo D. Fernando el VI, Rey de las Españas, Primogénito de la Iglesia, defensor de la fe y Emperador de las Indias. N.S. (D.I.G.).A la derecha, otro escudo protegido por un águila de dos cabezas, que debe corresponder al Conde de Aranda».