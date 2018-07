Gorka Aizpurua gana el concurso del cartel del Festival de Cine de Zaragoza Gorka Aizpurua posa con el cartel ganador del concurso. / ECHALUCE A.E. EIBAR. Sábado, 21 julio 2018, 00:49

El cartel 'Isabel, Antonio, Pilar, Óscar, Carmen, León...', del diseñador eibarrés Gorka Aizpurua, se ha alzado con el primer premio del cartel de la XXIII edición del Festival de Cine de Zaragoza (FCZ). El diseño, elegido de un total 87 trabajos, «es un homenaje a todo el público», donde no ha faltado un guiño al clásico león. En un acto celebrado este martes en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, el consejero de Cultura, Fernando Rivarés, y el director del Festival, José Luis Anchelergues, desvelaron la lista de premiados.

Según explicó su autor a través de un vídeo, ya que no había podido asistir en persona, «se trata de un homenaje para uno de los pilares fundamentales del cine». En este sentido, Aizpurua, ha asegurado que «sin el público el cine no existiría, además, he querido hacer un guiño a Zaragoza con el león». Anteriormente, Aizpurua, se adjudicó el concurso del cartel de las fiestas de San Fermín, además de contar con otros premios.