Gorka Aguinagalde presentará su monólogo 'A pelo' en el Komedia Fest

EibarGorka Aguinagalde presentará su monólogo 'A pelo' en el Komedia Fest
El actor y cómico se lanza con un monólogo «de humor de aquí... pero que habla de todo lo que nos hace reír, aquí, allí y más allá»
Eibar
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35
Gorka Aguinagalde, uno de los nombres propios de la comedia vasca contemporánea, ofrece este domingo, día 9, a las 19.30 horas en el ... salón de actos UNI Eibar-Ermua, un monólogo dentro de la programación de Komedia Fest 2025.
El artista llega con un espectáculo que reivindica «un humor de aquí, pero hablando de aquí y de allí», en el que la mirada local sirve de punto de partida para un lenguaje cómico universal.
Con larga trayectoria en teatro, televisión y cine, Aguinagalde ha convertido el oficio en seña de identidad: escucha al público, afina el ritmo y cuida el remate del chiste para que la risa nazca del reconocimiento.
Con situaciones cotidianas
Su propuesta se define como «humor del norte, de bufón con bufanda», capaz de pinchar cuando corresponde y abrigar cuando el relato lo pide; un humor que «desnuda a los ricos para vestir a los pobres», ácido e hiriente sin caer en lo soez, y que convive con registros blanco y negro, con matices 'blanco, verde y rojo'. El monólogo repasa situaciones cotidianas -la familia, la cuadrilla, el trabajo, el supermercado, el fútbol, la política- con personajes y escenas que se mueven entre la ironía costumbrista y el comentario social. El objetivo declarado es sencillo y ambicioso a la vez: pasar un buen rato en buena compañía, recuperar la plaza que es el teatro y celebrar que reír juntos sigue siendo un acto de comunidad. Aguinagalde reivindica un humor «con mucho amor», respeto por el público, atención al detalle y una escritura que evita la brochazo y prefiere la puntada fina. La función promete guiños locales para quienes asisten a la obra y un hilo de situaciones universales que cualquiera puede reconocer, con un equilibrio entre el chispazo del gag físico y la sutileza de la observación. Komedia Fest 2025 enmarca la actuación como una de las citas destacadas del fin de semana. La organización subraya que el formato de monólogo permite al artista medir cada noche el pulso de la sala y ajustar el tempo, lo que convierte cada función en una pieza viva. «Humor bonito, pero del norte», resume el propio Aguinagalde.
Las entradas pueden adquirirse en tickets.oneboxtds.com/komediafest/select/2427003?hl=es-ES.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión