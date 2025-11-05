Gorka Aguinagalde presentará su monólogo 'A pelo' en el Komedia Fest

Gorka Aguinagalde, uno de los nombres propios de la comedia vasca contemporánea, ofrece este domingo, día 9, a las 19.30 horas en el ... salón de actos UNI Eibar-Ermua, un monólogo dentro de la programación de Komedia Fest 2025.

El artista llega con un espectáculo que reivindica «un humor de aquí, pero hablando de aquí y de allí», en el que la mirada local sirve de punto de partida para un lenguaje cómico universal.

Con larga trayectoria en teatro, televisión y cine, Aguinagalde ha convertido el oficio en seña de identidad: escucha al público, afina el ritmo y cuida el remate del chiste para que la risa nazca del reconocimiento.

Con situaciones cotidianas

Su propuesta se define como «humor del norte, de bufón con bufanda», capaz de pinchar cuando corresponde y abrigar cuando el relato lo pide; un humor que «desnuda a los ricos para vestir a los pobres», ácido e hiriente sin caer en lo soez, y que convive con registros blanco y negro, con matices 'blanco, verde y rojo'. El monólogo repasa situaciones cotidianas -la familia, la cuadrilla, el trabajo, el supermercado, el fútbol, la política- con personajes y escenas que se mueven entre la ironía costumbrista y el comentario social. El objetivo declarado es sencillo y ambicioso a la vez: pasar un buen rato en buena compañía, recuperar la plaza que es el teatro y celebrar que reír juntos sigue siendo un acto de comunidad. Aguinagalde reivindica un humor «con mucho amor», respeto por el público, atención al detalle y una escritura que evita la brochazo y prefiere la puntada fina. La función promete guiños locales para quienes asisten a la obra y un hilo de situaciones universales que cualquiera puede reconocer, con un equilibrio entre el chispazo del gag físico y la sutileza de la observación. Komedia Fest 2025 enmarca la actuación como una de las citas destacadas del fin de semana. La organización subraya que el formato de monólogo permite al artista medir cada noche el pulso de la sala y ajustar el tempo, lo que convierte cada función en una pieza viva. «Humor bonito, pero del norte», resume el propio Aguinagalde.

Las entradas pueden adquirirse en tickets.oneboxtds.com/komediafest/select/2427003?hl=es-ES.