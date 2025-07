«Mucha gente me ha dado las gracias por reabrir la librería Yraolagoitia»

Reabrir una librería en tiempos en los que los negocios locales parecen condenados a desaparecer es, sin duda, un acto de valentía. Así lo ... entiende Víctor Molinero, quien ha decidido devolver la vida a Yraolagoitia, la última librería de Eibar, que había cerrado el pasado mes de abril tras más de ocho décadas de historia. «Tenía en mente abrir algo similar, pero cuando vi que cerraba la última librería de la ciudad, me pareció una situación un poco triste, extraña. Un pueblo sin librería es un poquito menos», confiesa Molinero, convencido de que los libros son mucho más que objetos: son vehículos de cultura, de relación y de identidad.

Para Molinero, la librería es un espacio de aprendizaje mutuo, donde el librero y los lectores se nutren unos de otros. «En una librería tampoco hay que inventar demasiado. Se trata de ofrecer un servicio, aconsejar, escuchar a la gente y aprender de sus ideas. Es un círculo: yo aprendo de ellos y ellos de mí, y así se va formando una comunidad», explica. Entre las novedades que introduce en esta nueva etapa, destaca la organización de varios clubes de lectura, dedicados a la ciencia ficción, la poesía en euskera y en castellano, y un club especial de 'Rare Books', pensado para quienes buscan lecturas poco convencionales. Además, Molinero apuesta por la inclusión de libros de segunda mano, muchos de ellos procedentes de su propia colección particular, que supera los 15.000 volúmenes.

Tradición y comunidad

La reapertura de Yraolagoitia no solo supone recuperar un espacio de venta de libros, sino también revitalizar la vida social y cultural del centro de Eibar. Molinero destaca que la librería aspira a ser un lugar donde los vecinos puedan encontrarse, conversar y compartir inquietudes literarias, más allá de la simple transacción comercial. «Me gustaría que la gente sienta la librería como un punto de encuentro, donde se generen debates, actividades y, sobre todo, relaciones humanas que enriquezcan al pueblo», afirma. Esta visión refuerza el papel de Yraolagoitia como motor de cohesión y dinamismo cultural en la ciudad.

Yraolagoitia no es solo una tienda de libros: es una institución con más de 80 años de historia, una tradición que Víctor Molinero ha querido preservar incluso manteniendo el nombre original. «Hay gente que me preguntaba si iba a cambiar el nombre, pero no tendría sentido. Aunque pusiera 'The Best Library of the World', para todos seguirá siendo Yraolagoitia», dice.

La respuesta de la clientela de toda la vida no se ha hecho esperar: «Mucha gente ha entrado a darme las gracias por reabrir. Es algo extremadamente agradable, la amabilidad es extraña y reconfortante».

En un contexto en el que las grandes marcas y la venta online parecen arrasar con todo, Molinero defiende la importancia de atreverse a apostar por lo local. «Es difícil, pero hay que buscar algo que te guste, que sea parte de tu vida y crear a través de ello una comunidad. Uno de sus objetivos es que la librería debe ser un centro de relaciones, no solo de ventas», sostiene. Inspirado por la filosofía 'slow', sueña con convertir Yraolagoitia en un espacio donde el tiempo se detenga, las conversaciones fluyan y la vida se viva a otro ritmo, lejos de la inmediatez de internet. «La relación con la gente debe ser tan importante como la propia venta», concluye Molinero, convencido de que, en la era digital, el verdadero valor de una librería está en su capacidad para inspirar y conectar a las personas.