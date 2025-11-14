«Tenemos todo para ganar en El Molinón»

El Eibar afronta este domingo en El Molinón a las 16.15 horas uno de los partidos más importantes de lo que va de ... temporada. No solo por la entidad del rival —un Sporting de Gijón siempre competitivo en su feudo—, sino también por la necesidad de los armeros de romper una dinámica que les ha lastrado desde el arranque del curso: apenas un punto sumado en seis desplazamientos ligueros. Con ese reto sobre la mesa compareció ayer Beñat San José en Areitio.

El técnico reconoció que el triunfo frente al Albacete, primero tras seis jornadas sin ganar, ha traído aire fresco al vestuario, aunque aseguró que la semana no ha sido únicamente motivo de celebración. «Ha sido una semana buena, pero también de mucho análisis. Hay fases del juego en las que no estamos dando el nivel que solíamos dar. La victoria nos dio confianza, sí, pero también nos obliga a corregir errores y a enfocarnos en empezar a puntuar fuera», admitió.

La visita al Sporting llega, precisamente, en un momento en el que el Eibar necesita dar un golpe encima de la mesa lejos de Ipurua. San José no escondió esa realidad: «Es nuestro debe. Solo tenemos un punto fuera y eso no puede ser. Hemos tenido partidos de mucha personalidad, pero también fases de desorganización en las que hemos regalado goles. Esta semana nos hemos centrado en corregir eso porque confiamos mucho en que, con esos ajustes, vamos a mejorar».

El entrenador también analizó al rival, elogioso pero sin caer en el complejo: «Es un equipo con muy buenos jugadores, mucha calidad en la creación y pegada arriba. Además, su estadio y su gente empujan mucho. Pero a nosotros eso nos motiva. El Eibar es un club muy respetado y vamos con la mentalidad de competir y hacer un gran partido».

Si algo dejó claro San José es que una clasificación tan ajustada, en la que una victoria o una derrota pueden mover al equipo cinco o seis puestos, exige serenidad. «Hay que tener equilibrio. No caer en el resultadismo. En las derrotas hay que reconocer las cosas buenas y en las victorias ser autocríticos. Esta liga es larguísima y muy compleja. Tenemos un grupo preparado para mantener la cabeza fría».

El técnico también puso el foco en el orgullo colectivo: «Nos da mucha rabia haber sacado solo un punto fuera». Entiendo que parte de la afición pueda estar pesimista, es normal, pero somos nosotros quienes tenemos que devolver la confianza».

Quizás el momento más inspirador de la comparecencia llegó al ser preguntado por la dimensión del escenario: un estadio que podría albergar a toda la población de Eibar «y sobrarían asientos». San José lo convirtió en un mensaje de ambición: «Es una oportunidad espectacular para reivindicarnos. El Sporting tiene historia, estadio, afición... pero nosotros también. Nos respetan mucho y estamos orgullosos del club que somos. Este es el partido ideal para empezar a emprender fuera de casa. Para mí, tenemos todo para ganar».

El domingo por la tarde El Molinón dictará sentencia. El Eibar no solo busca puntos, sino un punto de inflexión. Una confirmación de que la victoria ante el Albacete fue un impulso y no un espejismo. Una prueba de carácter para un equipo que, en palabras de su entrenador, está «más vivo que nunca».