«Con esta fuerza se va a conseguir mucho» Una multitud secunda las movilizaciones del 8M con mucha presencia en los diferentes actos EIBAR. Sábado, 9 marzo 2019

Una marea de chicas, muy jóvenes, tomó calles y plazas de Eibar con actos y concentraciones con motivo del Día de la Mujer, que marcaba la segunda huelga general feminista pero con una mayor dimensión que la del pasado 2018.

Niñas, jóvenes, madres y abuelas reclamaron una sociedad más justa e igualitaria, y por las pancartas, paneles y otros elementos las reivindicaciones más repetidas fueron las relacionadas contra la violencia contra la mujeres, el fin del patriarcado y de la brecha salarial.

Muchas de ellas partieron desde sus centros escolares a Unzaga, donde debajo de una carpa montaron talleres para elaborar las pancartas que después iban a exhibir en las movilizaciones. Tras celebrar un encuentro a media mañana, más mujeres se fueron sumando al interior de la carpa en el marco de dicha conmemoración, en el que el movimiento feminista lanzaba este año una convocatoria de huelga internacional de mujeres, bajo el lema «¡Las vidas en el centro!».

La huelga tenía por objeto visibilizar el impacto que tiene en nuestra sociedad el trabajo de las mujeres y exigir que éste sea reconocido. Así, al mediodía se celebró una concentración en Unzaga cargada de mujeres comprometidas en la lucha por la igualdad en todos los aspectos de la vida diaria. Muchas de ellas portaron vestimenta y especialmente pañuelos de color morado. Tras salir de la carpa la movilización se dirigió a la otra plaza junto a las gradas, llenándose estas.

Los mensajes que contenían las pancartas giraban en torno a las reivindicaciones planteadas: 'No soy un perro, no me silbes'; 'Yo elijo con quién me visto y con quién me desvisto'; 'El patriarcado me da patriarcadas'; 'Norbera da bere gorputzaren jabe'; 'Ahizpatasuna'; 'Gora Borroka Feminista'; 'Igualdad'; 'Planto'; 'No nací mujer para morir por serlo'.

Conchi, una jubilada de 79 años, apuntaba que «me alegro que las chicas lideren esta lucha. Antes no podíamos hacer absolutamente nada en el plano reivindicativo. Se nos exigía trabajar y trabajar, hasta en los fines de semana». Y es que en todos los comentarios de las personas adultas destacaban el hecho de la gran participación de muchas adolescentes, que «han hecho huelga para reivindicar sus derechos y no hacer pira», decía Ana.

Con una pancarta que habían realizado en los talleres de la mañana, Pauli, de 12 años, con mucha valentía apuntaba «tenemos que expresarnos porque no podemos seguir regresando a casa, con miedo, por las noches».

También Zorione, de 65 años, subrayaba que «si sigue esta lucha con esta fuerza se van a conseguir muchas cosas». Su hija Ohiana, de 37 años ,solicitaba que se «favoreciera la igualdad de oportunidades» y se posicionaba «en contra del patriarcado». Otra mujer, Maider, subrayaba que «este año la huelga ha estado mejor organizada y pienso que el éxito ha estado en el apoyo de los sindicatos. No obstante, esto no puede parar y tenemos que seguir luchando». Esperanza, de 66 años, también miraba el futuro con ilusión. «Ahora nos podemos expresar, pero para llegar a la igualdad vamos a tener que trabajar mucho».

Miren, que había dejado a su marido en casa al cuidado de su hijo, mantenía que «en este momento una mujer puede desempeñar un trabajo al mismo nivel que el hombre, con lo que no entiendo el motivo por el que sigue existiendo esa brecha salarial». Tras media hora en la que la alegría y la ilusión eran la nota predominante por la magnitud de la concentración, todas ellas se dispersaron. En ese momento, bares y tiendas cerraron a partir del mediodía.

No obstante, la jornada también contó con su aspecto lúdico, especialmente por la tarde, donde un grupo musical interpretó unas composiciones vascas, con las mujeres bailando en diferentes corros. También a la tarde hubo brindis y comida autogestionada, junto con un taller de cuidados y de Irradaka. Los actos finalizaron con una masiva manifestación por la noche que agrupó a más personas que las que se habían concentrado al mediodía.

Manifiesto municipal

El Ayuntamiento de Eibar aprobó un año más una declaración institucional con motivo del 8 de marzo. La declaración aprobada por el Consistorio recoge, entre otra serie de cuestiones, que «el Ayuntamiento de Eibar asume la responsabilidad de llevar adelante políticas públicas que garanticen la igualdad real y efectiva», al mismo tiempo que «asume la responsabilidad de poner en el centro de sus políticas públicas las tareas de cuidado».

En el texto aprobado se añade, además, que «el Ayuntamiento, con motivo de la huelga convocada por el Movimiento Feminista, asume la responsabilidad de facilitar el ejercicio del derecho a la huelga a las trabajadoras y electas municipales».