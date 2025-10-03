Fin de semana intenso para los filiales armeros con numerosos partidos Los equipos de la cantera del Eibar afrontan una agenda cargada con varios derbis y salidas complicadas

La cantera armera vive un fin de semana de plena actividad competitiva, con sus principales filiales y equipos de formación disputando encuentros exigentes tanto en Areitio como lejos de casa.

El Eibar B, que busca reaccionar tras un irregular inicio en Segunda Federación, visitará mañana al Náxara en La Salera a las 17.00 horas. Los de Iñigo Pérez llegan con la necesidad de sumar después de encadenar tres derrotas en cuatro jornadas.

En el fútbol femenino, el Eibar de 2ª RFEF se medirá también mañana (17.00) al Burgos en Castañares, mientras que el segundo filial masculino de Tercera Federación actuará como local en Areitio a las 12.00 frente al Cultural Durango.

Por su parte, el Eibar Femenino de 3ª RFEF afronta esta tarde un atractivo duelo en Lezama (15.00) contra el Athletic, uno de los rivales más potentes de la categoría.

En juveniles, el División de Honor visitará mañana (12.00) al Oberena en Pamplona, mientras que el Juvenil Nacional juega hoy en Areitio a las 16.00 horas ante el Laudio.

El Cadete Liga Vasca visitará al Athletic en Lezama esta tarde (15.00), el Cadete Honor recibirá al Aloña Mendi en Areitio 2 (12.00 h), y el Cadete Honor Femenino se enfrentará al Lagun Onak en el mismo escenario a partir de las 10.00 horas.

La jornada se completa con el Infantil Honor, que juega en Ibarra contra la UDA (15.30), y el Infantil de primer año, que recibe al Urola en Areitio 3 (12.00).