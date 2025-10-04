El filiar armero busca oxígeno en La Salera ante un rival directo, el Náxara El Eibar B visita al Náxara a las 17.00 horas con la necesidad de sumar tras dos derrotas seguidas

El Eibar B afronta esta tarde a las 17.00 horas en La Salera un duelo clave en la quinta jornada del grupo 2 de Segunda Federación. El filial armero, dirigido por Iñigo Pérez, llega con la urgencia de reencontrarse con los puntos tras encadenar dos derrotas consecutivas que le han dejado hundido en la decimoquinta plaza, en puestos de descenso, con tan solo tres puntos en el casillero.

El choque ante el Náxara se presenta importante en este arranque liguero, ya que el conjunto riojano tampoco atraviesa un buen momento. Con dos puntos en cuatro jornadas, los locales marchan en decimoséptima posición, penúltimos de la tabla, por lo que también necesitan puntuar para no descolgarse en la pelea por la permanencia.

Para el filial armero, la visita a Nájera supone una oportunidad para redimirse de las últimas caídas y ganar confianza lejos de Areitio, donde todavía no han logrado puntuar. Iñigo Pérez insiste en reforzar la solidez defensiva y mejorar la efectividad en los metros finales, dos asignaturas pendientes que están penalizando en exceso a un equipo que el curso pasado fue protagonista en la zona alta de la tabla.

El Náxara, empujado por su afición, intentará hacer de su campo una trinchera y buscar su primera victoria del curso. El Eibar B, por su parte, se agarra a la ilusión de su juventud y al carácter competitivo de la cantera armera para intentar dar un golpe de efecto y sumar tres puntos vitales que le permitan salir de la zona roja.