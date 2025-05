Los filiales del Eibar se despiden de la temporada con resultados dispares

M. R. eibar. Jueves, 29 de mayo 2025, 19:58 Comenta Compartir

Los filiales de la SD Eibar ya van finalizando la temporada y se van despidiendo de sus respectivos campeonatos. El Eibar C disputó el sábado la última jornada de la Liga Vasca femenina en Unbe. El resultado no fue el deseado, ya que las locales cayeron por 1-4 ante la Real Sociedad C, pero eso no ha evitado que el combinado armero cierre la temporada en una privilegiada quinta posición. El segundo filial femenino se ha despedido así de la categoría, ya que la temporada que viene disputará la Tercera RFEF. Con 20 victorias en 34 jornadas las armeras se van a unas más que merecidas vacaciones con el trabajo hecho.

En cuanto al equipo juvenil masculino el Eibar B finalizó la Liga Nacional en octava posición, haciéndose con un billete para disputar la Copa Vasca Juvenil. Sin embargo, el conjunto armero ha sido eliminado en la primera ronda tras caer 1-0 ante el Deusto en el duelo a partido único, poniendo fin a la temporada.

El cadete cayó 0-1 ante el Leioa en su despedida de Unbe, por lo que tendrá que defender la quinta posición en la última jornada de la temporada de Liga Vasca este sábado a las 10.30 horas ante el Getxo a domicilio.

Por último, el cadete de Honor femenino venció por 1-3 al Lakua y el infantil de Honor perdió 1-0 ante el Antiguoko.