El filial tropieza en Areitio tras caer por 0-1 frente al Real Unión y corta la racha Los de Iñigo Pérez venían de encadenar tres jornadas puntuando, una racha que sirvió para salir de la zona de descenso

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 28 de octubre 2025, 20:07

El Eibar B no pudo prolongar su buen momento y volvió a tropezar en Areitio. El filial armero cayó el sábado por la mínima (0-1) frente al Real Unión, poniendo fin a una dinámica positiva que había devuelto la confianza al conjunto de Iñigo Pérez. Después de tres partidos seguidos puntuando, con dos victorias y un empate, los jóvenes armeros se vieron superados por un rival sólido que supo aprovechar mejor sus opciones en un encuentro muy igualado.

El Eibar B trató de imponer su ritmo desde el inicio, pero le costó generar ocasiones claras ante un Real Unión bien plantado. La intensidad del juego y la disputa por el control del balón marcaron una primera mitad sin apenas espacios. En la segunda parte, un penalti transformado por Unai García permitió a los visitantes adelantarse en el marcador, y aunque los armeros apretaron en el tramo final, no lograron encontrar la igualada.

La derrota corta la progresión de un equipo que parecía haber recuperado su mejor versión tras un inicio complicado. En las ocho primeras jornadas, el filial acumula ya cuatro derrotas —la mitad de las que sufrió en toda la pasada campaña, cuando finalizó tercero y disputó el play-off de ascenso—, un dato que refleja lo diferente que está siendo esta segunda temporada en Segunda Federación.

Pese al tropiezo, el Eibar B se mantiene en la zona media, undécimo con diez puntos, aunque la distancia con el descenso se reduce a solo dos unidades. El objetivo inmediato pasa por estabilizar resultados, hacerse fuerte en la Ciudad Deportiva de Areitio y seguir consolidando el bloque que lidera Iñigo Pérez.

El siguiente reto no tardará en llegar: el filial viajará este domingo a Zaragoza para medirse al Ebro (16.00 horas), en un duelo directo por la permanencia entre dos equipos separados por apenas dos puntos en la tabla.