Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El filial ya se entrena para viajar a Zaragoza este domingo. SD EIBAR

El filial tropieza en Areitio tras caer por 0-1 frente al Real Unión y corta la racha

Los de Iñigo Pérez venían de encadenar tres jornadas puntuando, una racha que sirvió para salir de la zona de descenso

Marcos Rodríguez

Eibar.

Martes, 28 de octubre 2025, 20:07

Comenta

El Eibar B no pudo prolongar su buen momento y volvió a tropezar en Areitio. El filial armero cayó el sábado por la mínima (0-1) frente al Real Unión, poniendo fin a una dinámica positiva que había devuelto la confianza al conjunto de Iñigo Pérez. Después de tres partidos seguidos puntuando, con dos victorias y un empate, los jóvenes armeros se vieron superados por un rival sólido que supo aprovechar mejor sus opciones en un encuentro muy igualado.

El Eibar B trató de imponer su ritmo desde el inicio, pero le costó generar ocasiones claras ante un Real Unión bien plantado. La intensidad del juego y la disputa por el control del balón marcaron una primera mitad sin apenas espacios. En la segunda parte, un penalti transformado por Unai García permitió a los visitantes adelantarse en el marcador, y aunque los armeros apretaron en el tramo final, no lograron encontrar la igualada.

La derrota corta la progresión de un equipo que parecía haber recuperado su mejor versión tras un inicio complicado. En las ocho primeras jornadas, el filial acumula ya cuatro derrotas —la mitad de las que sufrió en toda la pasada campaña, cuando finalizó tercero y disputó el play-off de ascenso—, un dato que refleja lo diferente que está siendo esta segunda temporada en Segunda Federación.

Pese al tropiezo, el Eibar B se mantiene en la zona media, undécimo con diez puntos, aunque la distancia con el descenso se reduce a solo dos unidades. El objetivo inmediato pasa por estabilizar resultados, hacerse fuerte en la Ciudad Deportiva de Areitio y seguir consolidando el bloque que lidera Iñigo Pérez.

El siguiente reto no tardará en llegar: el filial viajará este domingo a Zaragoza para medirse al Ebro (16.00 horas), en un duelo directo por la permanencia entre dos equipos separados por apenas dos puntos en la tabla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  5. 5 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  9. 9

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia
  10. 10

    «No estamos de acuerdo con matar a los animales sanos, es terrible»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El filial tropieza en Areitio tras caer por 0-1 frente al Real Unión y corta la racha

El filial tropieza en Areitio tras caer por 0-1 frente al Real Unión y corta la racha