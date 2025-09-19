El filial tratará de sumar a domicilio por primera vez en la temporada mañana en Tudela

El Eibar B afronta mañana en Tudela un nuevo examen en Segunda Federación. El filial armero se medirá al Tudelano a partir de las 19.00 en la tercera jornada liguera, con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones que dejó su primer triunfo del curso y, al mismo tiempo, estrenar su casillero de puntos lejos de casa.

Los de Iñigo Pérez llegan reforzados tras vivir una tarde inolvidable el pasado fin de semana en Areitio. El filial se estrenaba como local ante el Alfaro y logró una victoria épica por 4-3, con dos goles en el descuento. Aquella reacción no solo permitió sumar los tres primeros puntos de la temporada, sino que reforzó la moral del grupo.

El reto ahora es trasladar esa fortaleza a domicilio. En su primera salida del curso, en Las Gaunas, los armeros cayeron por 2-0 ante la SD Logroñés. La visita a Tudela se presenta como una nueva oportunidad para mejorar el rendimiento fuera de casa y confirmar que el filial está preparado para competir como el curso pasado en la categoría.

El Tudelano, por su parte, intentará prolongar su buena dinámica y buscará su segunda victoria de la temporada.

El partido, que se disputará en el estadio Ciudad de Tudela a las 19.00, será un gran test para medir la capacidad el filial armero.