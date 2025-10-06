Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

El filial rescata un punto en Nájera y el Eibar C empata en Areitio; los femeninos caen

M. R.

eibar.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13

La cantera armera vivió un fin de semana de plena actividad competitiva, con sus principales filiales y equipos de formación disputando partidos exigentes tanto en Areitio como lejos de casa. Los resultados dejaron sensaciones variadas: empates valiosos, derrotas ajustadas y triunfos que refuerzan el trabajo de la base armera.

El Eibar B, dirigido por Iñigo Pérez, logró firmar el empate 1-1 en su visita al Náxara, el rival del Eibar en primera ronda de Copa del Rey. El filial armero frenó en La Salera su mala racha tras dos derrotas consecutivas y sumó su cuarto punto del curso en Segunda Federación. Lejos del gran arranque del pasado curso, los armeros siguen en puestos de descenso directo.

En Tercera Federación, el Eibar C firmó también las tablas 2-2 en Areitio ante la Cultural Durango en un encuentro igualado en el que los de Atsu Okazaki volvieron a puntuar en casa. El C ha sumado sus siete puntos en Areitio.

En el ámbito femenino, el Eibar de Segunda Federación cayó por la mínima (1-0) frente al Burgos en Castañares y ya es penúltimo, mientras que el segundo filial femenino de 3ª RFEF sufrió una derrota más abultada (4-0) ante el Athletic Club en Lezama. El Eibar C es noveno de doce con tres puntos de nueve posibles.

Entre los juveniles, el de División de Honor ganó por 0-1 en su visita al Oberena en Pamplona, y el Juvenil Nacional se impuso por 3-2 al Laudio en Areitio tras un disputado encuentro.

El Cadete Liga Vasca perdió 1-0 en Lezama ante el Athletic, mientras que el Cadete Honor superó 2-1 al Aloña Mendi. También destacó la goleada del Cadete Honor Femenino, que venció 7-0 al Lagun Onak en Areitio.

Los equipos infantiles cerraron la jornada con un pleno de victorias. El Infantil Honor ganó 0-2 a la UDA en Ibarra, y el Infantil de primer año se impuso con contundencia al Urola por 6-0.

En conjunto, un fin de semana con luces y sombras para las categorías inferiores de la SD Eibar, que poco a poco van cogiendo el rodaje necesario para afrontar una larga y exigente temporada.

