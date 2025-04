El filial puede volver a ponerse segundo a falta de una jornada para el final

M. R. Eibar. Viernes, 25 de abril 2025, 20:53 Comenta Compartir

Fin de semana intenso para los filiales del Eibar que afrontan la recta final de la temporada con muchas cosas todavía en juego. Empezando por el primer filial masculino, el Eibar B, que con el play-off de ascenso asegurado puede recuperar mañana la segunda posición de la Segunda RFEF enfrentándose a la SD Logroñés. El partido, correspondiente a la trigesimotercera jornada liguera, empareja al segundo contra el tercero, con tan solo dos puntos de diferencia entre ellos. De ganar el Eibar B se volvería a colocar por debajo del Arenas de Getxo, el líder, a falta de una sola jornada. El duelo se disputará a partir de las 12.00 horas en Las Gaunas.

En cuanto al Eibar C, el segundo filial armero jugará este mediodía en Unbe ante el San Viator. Desde las 12.30 horas los eibarreses buscarán volver a sumar de tres en tres puntos después de encadenar cinco jornadas consecutivas sin ganar. El segundo filial masculino, que firmó una muy fuerte primera mitad de temporada, ha ido de más a menos, y actualmente se encuentra en la undécima plaza. El Eibar C se encuentra fuera de peligro de un posible descenso, once puntos por encima más concretamente. Sin embargo, quiere cerrar la temporada de la mejor manera posible, y no puede ser de otra forma que hacerlo sumando la mayor cantidad de puntos posibles en los cuatro partidos que le restan para finalizar la competición.

Filiales femeninos

En cuanto a la cantera del equipo femenino, el Eibar B regresará esta misma tarde después de perder la jornada anterior contra el Esportiu a domicilio, por lo que llegarán con ganas de dejar atrás ese resultado y volver a ganar en casa. Unbe acogerá esta vigesimonovena jornada de la Segunda RFEF a partir de las 16.30 horas, que se jugará contra el Pradejón. Desde la sexta plaza las armeras quieren apurar sus opciones de play-off ganando.

Por último, el Eibar C jugará mañana a las 17.00 horas en Ugao. El segundo filial quinto clasificado, quiere sumar una victoria más que les alce a la cuarta plaza de la Liga Vasca en la jornada 31.