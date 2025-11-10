El filial se derrumba en el último suspiro ante el Mutilvera en Areitio

El Eibar B no pudo dar continuidad a su buena dinámica el sábado y cayó por 1-2 frente a la UD Mutilvera en ... un duelo directo por la permanencia disputado en la Ciudad Deportiva de Areitio. El filial armero, que llegaba a la cita tras haber puntuado en cuatro de sus cinco últimos partidos, veía en esta jornada una oportunidad ideal para salir de la zona baja de la tabla. Sin embargo, el conjunto dirigido por Iñigo Pérez se vio sorprendido por un rival necesitado que supo aprovechar sus opciones y se llevó tres puntos de oro.

El partido comenzó con mucha igualdad, aunque fue el Mutilvera, más directo en su propuesta, quien fue ganando terreno hasta encontrar el premio a su insistencia poco antes de la media hora. Iñaki Telletxea culminó una buena acción ofensiva para establecer el 0-1, un tanto que obligó a los locales a remar contracorriente.

Tras el descanso, los armeros dieron un paso al frente. Con mayor intensidad y presencia ofensiva, el filial logró el empate gracias a un gol de Endika Mateos. Con el 1-1, el encuentro se abrió por completo y ambos equipos dispusieron de ocasiones, aunque parecía que el empate sería el resultado final. Sin embargo, cuando el reloj ya sobrepasaba el minuto 90, el conjunto navarro encontró un último golpe de fortuna para anotar el 1-2 definitivo, dejando helado a Areitio. El tanto de Dani Bujanda supuso un duro castigo para un Eibar B que salió mejor en la segunda mitad, pero que pagó caro su falta de acierto en los momentos clave.

Con esta derrota, el filial se complica la vida y continúa a las puertas del descenso, con la obligación de reaccionar cuanto antes para no quedar atrapado en la zona baja. El próximo compromiso de los armeros será este domingo, a domicilio, frente al Logroñés, en otro encuentro clave para revertir la situación.