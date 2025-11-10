Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El filial armero sucumbió en el descuento ante el Mutilvera. SD EIBAR

Eibar

El filial se derrumba en el último suspiro ante el Mutilvera en Areitio

El Eibar B cayó por 1-2 en el tiempo de descuento y sigue al borde del descenso pese a su reciente mejoría

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El Eibar B no pudo dar continuidad a su buena dinámica el sábado y cayó por 1-2 frente a la UD Mutilvera en ... un duelo directo por la permanencia disputado en la Ciudad Deportiva de Areitio. El filial armero, que llegaba a la cita tras haber puntuado en cuatro de sus cinco últimos partidos, veía en esta jornada una oportunidad ideal para salir de la zona baja de la tabla. Sin embargo, el conjunto dirigido por Iñigo Pérez se vio sorprendido por un rival necesitado que supo aprovechar sus opciones y se llevó tres puntos de oro.

