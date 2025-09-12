Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EL Eibar B quiere resarcirse tras su derrota en Las Gaunas. SD LOGROÑES

Eibar

El filial debuta en casa en busca de la primera victoria ante el Alfaro

El Eibar B recibe este domingo a las 12.30 horas al conjunto riojano tras caer en su estreno liguero en Las Gaunas

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

El Eibar B afronta este domingo la segunda jornada de liga en el grupo 2 de Segunda Federación con la motivación de estrenarse ante ... su afición. El filial armero debutará en Ipurua a las 12.30 horas recibiendo al Alfaro, un rival que llega con un punto en el bolsillo tras empatar 2-2 en su estreno frente al Sestao.

