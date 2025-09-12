El filial debuta en casa en busca de la primera victoria ante el Alfaro

El Eibar B afronta este domingo la segunda jornada de liga en el grupo 2 de Segunda Federación con la motivación de estrenarse ante ... su afición. El filial armero debutará en Ipurua a las 12.30 horas recibiendo al Alfaro, un rival que llega con un punto en el bolsillo tras empatar 2-2 en su estreno frente al Sestao.

Los de Iñigo Pérez, por su parte, buscan resarcirse de la derrota sufrida el pasado fin de semana en Las Gaunas, donde la SD Logroñés se impuso por 2-0 en un duelo en el que los eibarreses no encontraron la claridad ofensiva que habían mostrado durante la pretemporada. El equipo, que viene de firmar una gran campaña tras clasificarse para el playoff de ascenso a Primera RFEF, necesita ahora dar un paso al frente y comenzar a sumar para no descolgarse en un inicio de curso siempre exigente.

El choque frente al Alfaro será también una oportunidad para que el joven bloque armero estrene su casillero goleador. En su debut liguero, los eibarreses se quedaron sin marcar pese a disponer de buenas llegadas, un aspecto en el que han trabajado durante la semana para mejorar su efectividad de cara a portería. La afición armera podrá ver por primera vez en acción al grupo renovado de jugadores que combina experiencia en la categoría con la frescura de los ascendidos desde el Eibar C y las nuevas incorporaciones estivales.

Enfrente estará un Alfaro que se presenta con la moral reforzada tras su empate in extremis frente al Sestao, en un encuentro en el que demostró capacidad ofensiva pero también ciertas dudas en defensa. Los riojanos afrontan la visita a Ipurua con la intención de dar continuidad a esas sensaciones positivas y de consolidar un inicio de campeonato que les permita asentarse en la categoría con tranquilidad.

El partido de este domingo se perfila, por tanto, como un examen importante para ambos equipos en este arranque de liga.