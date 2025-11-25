Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El filial armero pelea, pero se marcha sin premio de su visita a Las Planas

El Eibar B cayó por la mínima ante un Sestao efectivo y se queda a un punto del descenso tras una buena actuación

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:52

El Eibar B salió de Las Llanas con la cabeza alta, pero sin premio. El filial armero cayó por 1-0 ante el Sestao ... River en un partido muy competido en el que los de Iñigo Pérez ofrecieron personalidad, orden y ocasiones suficientes como para haber rascado algo más. El conjunto eibarrés, valiente desde el primer minuto, perdonó dos oportunidades muy claras que terminaron pesando como una losa cuando los locales encontraron el gol en una acción aislada en la segunda mitad.

