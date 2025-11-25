El filial armero pelea, pero se marcha sin premio de su visita a Las Planas

El Eibar B salió de Las Llanas con la cabeza alta, pero sin premio. El filial armero cayó por 1-0 ante el Sestao ... River en un partido muy competido en el que los de Iñigo Pérez ofrecieron personalidad, orden y ocasiones suficientes como para haber rascado algo más. El conjunto eibarrés, valiente desde el primer minuto, perdonó dos oportunidades muy claras que terminaron pesando como una losa cuando los locales encontraron el gol en una acción aislada en la segunda mitad.

El encuentro no pudo arrancar mejor para el Eibar B. Con una entrada al partido decidida, vertical y sin complejos, el filial dispuso de la ocasión más clara del choque en apenas unos minutos: un centro medido de Marcos Pérez encontró a Etxebarria completamente solo en el área pequeña, pero el remate del delantero se marchó por centímetros. Fue el primer aviso de un Eibar B atrevido y dinámico que volvió a rozar el gol poco después. Esta vez, un pase filtrado de Santolaya dejó nuevamente a Etxebarria frente al portero, aunque Gomeza acertó a rozar el balón lo justo para desviarlo a córner.

Tras ese arranque arrollador, el partido fue equilibrándose. El Sestao empezó a empujar algo más, pero la disciplina defensiva del filial impidió que los locales encontraran vías claras hacia la portería de Ayala. Solo un remate desviado de Lamadrid inquietó realmente a los armeros antes del descanso. El Eibar B se mantenía serio, ordenado y con sensación de peligro cada vez que transitaba con espacios.

La segunda mitad mantuvo la misma tónica: un Sestao intentando imponerse desde la posesión y un Eibar B paciente, preparado para golpear en el momento oportuno. Ayala respondió con solvencia a los intentos de Jorge García y Erdozia, mientras que Mateos tuvo una oportunidad inmejorable para adelantar a los armeros con un potente zurdazo desde la frontal que rozó el palo. El gol parecía estar más cerca del lado azulgrana que del local.

Pero el fútbol no siempre premia la propuesta. En una acción sin aparente peligro, un balón rechazado quedó muerto en la frontal y Sarriegi lo enganchó con precisión quirúrgica al palo, imposible para Ayala. El 1-0 llegó en el peor momento para un Eibar B que había sabido competir, contener y crear ocasiones, y que ahora debía remontar.

En los minutos finales, el Sestao enfrió el ritmo y protegió su ventaja, evitando que los armeros encontraran ese último pase que tantas veces les había dado vida en las últimas semanas. El filial lo intentó hasta el final, pero Las Llanas volvió a mostrarse como un escenario exigente, donde cada error se paga.

Pese a la derrota, la imagen del Eibar B fue de equipo sólido, cohesionado y en crecimiento. Sin embargo, la clasificación sigue estrecha: el filial se mantiene undécimo con 14 puntos en 12 jornadas, apenas uno por encima del descenso, con un balance de cuatro victorias, dos empates y seis derrotas.