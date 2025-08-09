El filial afronta un agosto lleno de trabajo para ponerse a tono

Tras unas más que merecidas vacaciones el filial armero ya tiene marcado en rojo su camino hacia la próxima temporada. El Eibar B ha definido ... un calendario de ocho amistosos que comenzaron a disputarse el pasado 26 de julio y que se extenderán hasta el 30 de agosto. Se trata de una serie de partidos que servirán para afinar la maquinaria antes del estreno oficial en la nueva temporada de la Segunda RFEF.

La hoja de ruta del filial armero incluye duelos de nivel frente a rivales como Real Sociedad C, Deportivo Alavés B, Sociedad Deportiva Logroñés o Real Unión, con la particularidad de que los partidos en Areitio se vienen disputando a puerta cerrada debido a las obras de mejora en las instalaciones.

El equipo llega a esta pretemporada con la moral alta después de completar un curso 2024/25 muy sólido. Los de Iñigo Pérez finalizaron en tercera posición del grupo 2 con 62 puntos, fruto de 18 victorias, 8 empates y solo 8 derrotas. La defensa fue una de las claves, encajando únicamente 23 goles en 34 jornadas. El arranque fue de ensueño: cinco victorias consecutivas con la portería a cero, incluyendo un contundente 4-0 al Alfaro con hat-trick de Iker Zubiria, que disparó la ilusión en la grada.

Pese a liderar la categoría durante varias jornadas en la recta final el conjunto armero finalmente se vio mermando físicamente y dejó escapar el ascenso directo. En el playoff, pese a marcharse del campo del Sabadell con un gran 1-1 el B no pudo rematar la faena en Ipurua y meterse en la final por el ascenso a Primera Federación. Pese a ello, la temporada del filial en su primer año en Segunda RFEF fue sorprendentemente buena y competitiva teniendo en cuenta que el equipo acababa de ascender a la categoría.

Consolidarse, el objetivo

De cara al nuevo curso, la ambición es clara: consolidar la identidad competitiva mostrada el año pasado y dar un paso más para seguir peleando por el puesto de ascenso directo. La base del bloque se mantiene y la pretemporada será la oportunidad para que las nuevas caras se adapten y los más jóvenes sigan creciendo.

A partir de la semana que viene, el equipo continuará con la preparación afrontando las citas ante Racing B, Portugalete, Real Unión y Unión Deportiva Logroñés. Un menú exigente que permitirá a los jóvenes armeros calibrar su nivel y llegar en plenitud a una temporada que se presenta tan dura como ilusionante. El objetivo, como siempre, será competir cada semana con la misma motivación que caracteriza al club y seguir alimentando el deseo de estar entre los mejores una vez más.