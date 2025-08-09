Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
El filial armero empató 1-1 frente al Deportivo Alavés B el miércoles en uno de los amistosos. SD EIBAR

Eibar

El filial afronta un agosto lleno de trabajo para ponerse a tono

Los de Iñigo Pérez disputarán hasta ocho partidos amistosos con el objetivo de llegar en forma para el debut liguero en septiembre

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:08

Tras unas más que merecidas vacaciones el filial armero ya tiene marcado en rojo su camino hacia la próxima temporada. El Eibar B ha definido ... un calendario de ocho amistosos que comenzaron a disputarse el pasado 26 de julio y que se extenderán hasta el 30 de agosto. Se trata de una serie de partidos que servirán para afinar la maquinaria antes del estreno oficial en la nueva temporada de la Segunda RFEF.

