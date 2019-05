'Fiesta geométrica', cartel de las fiestas de San Juan Cartel ganador, del navarro Alfredo León Mañu. El concurso contó con más de 60 participantes y se impuso el trabajo del diseñador navarro Alfredo León Mañu A.E. EIBAR. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:09

La obra 'Fiesta geométrica' del diseñador gráfico Alfredo León Mañu, ha sido la elegida para anunciar las fiestas de San Juan. El navarro León Mañu, natural de Aoiz, es director creativo y acumula numerosos premios de carteles a lo largo de la geografía española.

El jurado formado por Iratxe Unanue, Asier López de Viñaspre y Marina Barrena, decidió otorgar también premios, en la categoría de entre 11 y 14 años, al cartel 'Festa bira' de Martina Garate y, en hasta los 10 años, el mejor trabajo fue 'Badator danborrada' de Andoni Olcóz Gerardi.

El concurso ha contado con 64 participantes, de los que 17 son adultos, 28 contaban con entre 11 y 14 años y 19 eran menores de 10 años.

Alfredo León se adjudicó también el concurso del cartel de San Andrés, hace dos años, con su trabajo 'Zaldi eta tipula', pero no había obtenido ningún premios en Sanjuanes, y quería desquitarse. «Llevo ya bastantes premios, más de cien. Antes me presentaba a concursos más locales, en Navarra, sobre todo con motivo de fiestas. Pero llega un momento en el que acabas un poco saturado de este tema porque los recursos son siempre los mismos, los gigantes, los toros, los fuegos artificiales... Por eso me apetece dar un salto. De hecho gané el cartel de la Aste Nagusia de San Sebastián, el de las fiestas de Baiona, el festival de Jazz de Donostia, con lo que hay que explotar la creatividad y no ser una máquina de hacer dibujos. Hay que buscar incentivos, por ejemplo en carteles con un mensaje», decía el ganador del concurso. «Ahora mismo me llaman mucho los carteles que hablan de temas sociales, de las guerras, las falsificaciones, la trata de blancas... temas en los que tienes que exprimir aún más la cabeza», decía.

Finalmente, el ganador del premio era de la opinión que «el premio está muy bien a nivel económico, pero al mismo tiempo es un reconocimiento a tu trabajo. Que un jurado decida que tu imagen va a ser la que anuncia unas fiestas es importante. Ver las calles con los soportes visuales donde aparece la imagen que tú has ideado es algo muy bonito, es de agradecer», finaliza el diseñador gráfico navarro.