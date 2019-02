La feria de rebajas reunirá desde mañana a 25 establecimientos

La calle Toribio Etxebarria acogerá mañana una nueva edición de la Feria de Rebajas de invierno de Eibar, con la participación de 25 establecimientos. Este evento está organizado por Eibar Centro Comercial Abierto. El 'factoring' de este año se celebrará el miércoles, jueves y viernes, con la presencia de comercios de los diferentes sectores

De los 25 comercios que toman parte este año en la Feria, 17 estarán presentes bajo las carpas situadas a lo largo de la calle Toribio Etxebarria, mientras que los otros ocho lo harán desde sus propios comercios.

Los locales eibarreses que toman parte este año en los stands de Toribio Etxebarria son los siguientes: Burbujas y Más, Cedry, Designed by Nona, Eskulan, Farmalur, Gratzina, Guby Chicos, Ikusimakusi, Khloe Baby Clothes, Kopiña, Look, Noma, Ttiki, Twins, Txukuna, Xare y Desván. Y desde sus propios comercios participarán en la Feria Askasibar Intersport, Atelier 11 Concept Store, Federópticos Igmar, Los Chicos, No Comment, Oskarbi, Tribeka y Vieco. Habrá productos de textil, moda, decoración, lencería, zapatería, perfumería, deportes, maquillaje, o joyería, entre otros artículos.