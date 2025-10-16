La Feria del Queso del Bajo Deba llega el domingo a Unzaga con la participación de cinco productores

A. E. EiBAR. Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

La Plaza de Unzaga acogerá este domingo, día 19, la Feria del Queso del Bajo Deba, una cita de promoción del producto local organizada por Debemen, la Asociación de Desarrollo Rural del Bajo Deba, con la participación abierta de productores de la comarca. De 10.00 a 14.30 horas, el público podrá descubrir y adquirir quesos de oveja y cabra elaborados en el territorio: estarán presentes Mandiola Gañekua (Eibar) y Goienetxe (Mutriku), ambos con queso de oveja; Mausitxa (Elgoibar), también con especialidad de oveja; y Egotza (Soraluze), con queso de cabra.

La propuesta se completa con el puesto de Lizagasar Sagartokixa, que ofrecerá productos elaborados a partir de la manzana —sidra, mermelada, dulce y vinagre ecológico—, reforzando el carácter de kilómetro cero de un mercado que busca visibilizar el trabajo de las explotaciones locales, acercar al público urbano la calidad y trazabilidad de los alimentos locales y fomentar el consumo de proximidad .