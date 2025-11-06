La Feria del Libro y del Disco se abre con letras y la música de protagonistas

La plaza de Unzaga vuelve a llenarse de páginas, portadas y melodías con la apertura de una nueva edición de la Feria del Libro y del Disco de Eibar, que se abrió ayer hasta el día 16 con el objetivo de reforzar el papel de la literatura en euskera y castellano y consolidar el hábito lector entre la ciudadanía. Las casetas permanecerán abiertas todos los días, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas, convirtiendo el corazón de la ciudad en un punto de encuentro entre lectores, librerías, editoriales y creadores.

Un año más, el Ayuntamiento contará con su propia caseta municipal, concebida como escaparate del talento literario local y espacio para la presentación de obras de autores y autoras eibarresas. Entre las presencias confirmadas figura la escritora Araceli Bono, que acercará su trabajo al público en un formato directo y cercano. Con esta iniciativa, el Consistorio busca dar visibilidad a la creación propia y reforzar el vínculo entre la feria y la comunidad cultural de la ciudad.

En la apertura, el alcalde Jon Iraola recordó el peso simbólico de la cita. «La Feria del Libro es una de las citas culturales más significativas del año en nuestra ciudad. No solo promueve la literatura en euskera y castellano, sino que también fomenta el diálogo, el pensamiento crítico y la curiosidad. La lectura es una herramienta esencial para el crecimiento personal y colectivo, y eventos como este refuerzan el compromiso de Eibar con la cultura y la educación»

La feria llega acompañada de una programación paralela impulsada por la Biblioteca Municipal de Eibar, que ha reforzado su agenda con actividades hasta final de año. Destacan los clubes de lectura en euskera y castellano, organizados junto a etakitto! y dinamizados por Ainhoa Aldazabal Gallastegi, con la participación de autoras y autores como Itxaso Martin Zapirain (Puntobobo), Iker Aranberri Sarasua (Baden verboten) y Uxue Alberdi (La trastienda), además de sesiones dedicadas a obras de referencia como 'La pared de Marlen' Haushofer.

El concejal de Cultura, Andoni Zabala, subrayó que el objetivo es «ofrecer actividades accesibles y atractivas para todas las edades, acercar la literatura a la ciudadanía y despertar nuevas vocaciones lectoras». El programa incluye también propuestas específicas para el público infantil y juvenil, como 'Azalerako ipuinak' (para niños y niñas de 1 a 3 años) y 'Liburuen poltsa' (de 4 a 7 años), dinamizadas por Saroa Bikandi, así como 'Paperezko hegoak', dirigida por Peru Magdalena para alumnado de Primaria y Secundaria. Estas actividades buscan que las nuevas generaciones vivan el libro no solo como tarea escolar, sino como experiencia propia, lúdica y compartida.

Coincidiendo con la feria, la Biblioteca presenta además una selección de los libros más leídos este año por sus usuarios, tanto en euskera como en castellano, reflejo de unos hábitos lectores en ascenso.

Entre enero y octubre se han registrado un total de 99.668 visitas y 30.620 préstamos, cifras que el Ayuntamiento interpreta como una muestra clara del interés creciente por la lectura y como respaldo social a la apuesta por la cultura escrita.

En los próximos días, las casetas de Unzaga ofrecerán novedades editoriales, fondo de catálogo, encuentros informales con autores y recomendaciones personalizadas, mientras la música y el libro comparten escenario en una feria que combina tradición y renovación.

Finalmente, el Ayuntamiento y la biblioteca municipal invitan a toda la ciudadanía a acercarse, curiosear, comprar, preguntar.