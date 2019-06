La Feria de la Cerveza contará, como novedad, con una jornada solidaria La carpa de la feria de la cerveza se llenará de ambiente, tras su apertura esta tarde, con la actuación de un grupo acústico. / FÉLIX MORQUECHO El Eibar Rugby Taldea, Katubeltz y Marcan Huella se unen en una jornada de defensa animal El sábado se celebrará un torneo de rugby abierto a todas las mujeres A.E. EIBAR. Martes, 11 junio 2019, 00:18

Una nueva edición de la feria de la cerveza,en concreto la XXVII, organizada por el Eibar Rugby Taldea, dará comienzo, hoy martes poniéndose en marcha un extenso programa que trae muchas novedades este año. La inauguración está prevista a las 19.00 horas,cuando se dará la concesión de un premio a la boxeadora Ixa Rodríguez. Igualmente, la feria viene acompañada de una serie de actuaciones. La primera, hoy, con Big Ion (acústico), a las 22.00 horas. Mañana miércoles llegará el conocido grupo Parrapas; el jueves, Mugi Panderoa y el viernes, nuevamente, Parrapas.

Los dos últimos días de la feria se aprovecharán para realizar eventos especiales. El sábado, se organiza un torneo de rugby femenino en Unbe, en el que pueden participar todas las mujeres que lo deseen, conozcan o no el rugby. Y como broche de oro de este torneo, se disfrutará de una comida en la carpa de la feria. El domingo, día 16, último día de la feria, se realizará una jornada solidaria. Organizada conjuntamente entre el Eibar Rugby, Katubeltz y Marcan Huella habrá varias actividades dentro de las cuales se encuentran el desfile de peludos, a las 12.30 horas y juegos para niños. La paella solidaria, al precio de 5 euros, compone otro de los actos del día.

Inaguración Hoy, a las 19.00 horas. Sábado Torneo femenino abierto de rugby. Domingo Jornada solidaria con Marcan Huella y Katubeltz.

Productos a la venta

Este año, el Eibar Rugby Taldea sigue apostando por las novedades en su feria y por eso trae buenas nuevas para todos los que se acerquen a la carpa de Unzaga. Como no podía faltar, se podrá degustar la mejor variedad de cervezas al mejor precio para disfrutar. Desde las especiales, Guinnes, Murphys, Salvator, Oktoberfest, Trigo y Affligem a las demás variedades como 18/70, Radler, Buckler o Amstel Oro.

Y este año, se cuenta con la novedad de tener, el icono de la cerveza americana IPA Lagunitas, que «esperamos que todos puedan disfrutar de su buen sabor», señalan los organizadores. Además habrá descuentos para las cervezas 18/70 y Amstel Oro la noche del sábado a la hora del concierto.

Igualmente, la comida, «el compañero fundamental de la cerveza» también incluye novedades este año. «El codillo de cerdo, producto que no puede faltar en una semana alemana, estará acompañado de las típicas salchichas con puré. No faltaran las exquisitas brochetas y como novedad estarán las hamburguesas, suministradas la carnicería Mugika de Urkizu, que asegura una calidad de primera. «Las tortipizzas para los más pequeños y como opción para los que no gusten de comer productos cárnicos, habrá unos bricks de espinaca y bechamel muy ricos también», señalan los organizadores de la feria.

La carpa quedará cerrada sobre las 21.00 horas, con el sorteo de las rifas, que tienen de premio un viaje a Canarias por valor de 1.200 euros. Desde la organización del Eibar Rugby Taldea llamaron a todos los eibarreses al disfrute de estas jornadas previas a los Sanjuanes.