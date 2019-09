El femenino espera recuperar los puntos perdidos ante Osasuna Iker Dorronsoro. / M. ASKASIBAR Las armeras visitan a un Parquesol de Valladolid que sorprendió al Sporting de Gijón en una categoría igualada J. A. R. EIBAR. Domingo, 15 septiembre 2019, 01:07

El primer equipo femenino juega al mediodía de hoy, a las 12.00 horas, en Valladolid ante el Parquesol. Las pucelanas ganaron su primer compromiso en casa del Sporting de Gijón, lo hicieron con autoridad por 1-3, por contra, las armeras, cayeron por 0-1 con Osasuna. El técnico del Eibar, Iker Dorronsoro, considera, a tenor de los resultados de la primera jornada, que hay mucha igualdad. Se muestra satisfecho, pese a perder, del nivel ofrecido por su equipo ante el cuadro navarro. «Creo que estuvimos bien, no perdimos la cara al partido e hicimos méritos para, al menos, igualar». Una de las claves para el técnico azulgrana es ser fuertes defensivamente, «tenemos que ser fuertes atrás, no podemos conceder nada porque observo que hay un nivel parejo. Hay que apretar, mis sensaciones son positivas». En las filas armeras es baja Marta López de Gereñu al estar con la selección española sub-17 en un torneo en Suecia, y han sido dudas toda la semana Ane López, Kuki y Campos. Quien no podrá jugar es la japonesa Tomo que sufre una lesión del hombro. Dorronsoro apostará por jugadoras del filial que han venido realizando la pretemporada con el primer equipo.