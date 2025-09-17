El femenino busca saldar su cuenta pendiente de este curso: estrenar su cuenta goleadora

M. R. Eibar. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Tres jornadas disputadas, un punto en el casillero y cero goles a favor. Ese es el balance que deja hasta ahora el arranque liguero del Eibar femenino, cuya asignatura pendiente vuelve a ser el gol. Si algo quedó claro la pasada campaña es que las armeras supieron competir en la élite gracias a su orden defensivo: con solo 24 goles a favor en 30 jornadas, fueron capaces de sumar 38 puntos, la mejor marca de su historia en la máxima categoría. Una cifra que evidenció que, pese a no brillar en ataque, el bloque funcionó con disciplina y logró resultados de mérito.

Este curso, sin embargo, el reto se ha acentuado. Después de tres jornadas, el equipo de Iñaki Goikoetxea sigue sin estrenarse en ataque, una sequía que condiciona directamente los resultados. Las sensaciones son positivas, el equipo ha mostrado solidez y capacidad para competir, pero la falta de gol está siendo un lastre en un arranque exigente.

La parte positiva es que el equipo ha encajado únicamente dos tantos en tres partidos, lo que refleja que la estructura defensiva se mantiene firme. La portera Eunate Astralaga y la zaga azulgrana han sabido dar continuidad a la seguridad de la temporada pasada, dejando incluso la portería a cero en el último choque ante el Levante Badalona. Ese trabajo atrás da margen, pero también aumenta la necesidad de transformar en goles el esfuerzo ofensivo.

Se generan ocasiones, se llega con frecuencia al área rival y se mantiene un buen nivel físico, pero falta precisión en el último pase y mayor determinación en la definición. Las delanteras siguen sin encontrar premio pese a la insistencia, y el equipo sabe que para competir en una Liga F cada vez más igualada no basta con resistir: hay que golpear.

La llegada de la tanzana Opa Clement abre una ventana a la esperanza. Su velocidad y capacidad para moverse en el área pueden aportar frescura a un ataque que necesita soluciones inmediatas.

El Eibar ha demostrado que sabe defenderse y competir. Ahora, la misión pasa por afinar la puntería y traducir en goles todo el esfuerzo que despliega sobre el césped.