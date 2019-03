El femenino del Avia buscará su segundo triunfo en División de Honor B Nuria Magdalena peleando por el control del balón. / ASKASIBAR Viaja a Barcelona donde le espera el Buc, ante el que confía en hacer un buen papel bajo sus aspiraciones de ascender a División de Honor A J. A. R. EIBAR. Viernes, 15 marzo 2019, 00:12

El sénior femenino del Avia Eibar, que lucha en la División de Honor B por ascender a la máxima categoría División de Honor A, no descansa. Mantiene activo su pulso para intentar alcanzar un logro que no dejaría de ser un hito del rugby femenino eibarrés. Por de pronto, las armeras han conseguido subir de Liga Vasca a División de Honor B y ahora aspiran a la cota más alta, es decir, que en la misma temporada puedan hacer un doblete y, en este momento, proyectan una seguridad que hace mantener la esperanza de que van en el buen camino.

Este domingo el Avia Eibar disputa su segundo encuentro en Barcelona contra el Buc, a las 12.00 horas en el campo de Foixarda. El equipo catalán ha ganado la liga de su comunidad, una de las más complicadas y duras de todo el país. La competición catalana se considera la más dura de las ligas autonómicas femeninas. En las referencias que se tienen en la sede del Eibar Rugby se destaca su juego dinámico y su capacidad resolutiva bajo presión. Se trata de un rival con una plantilla joven que como hándicap tiene que muchas de ellas no pueden jugar en División de Honor B porque no tienen 17 años, aunque no por ello dejará de ser un rival complicado. Tienen jugadoras importante que, por no cumplir con la edad, no pueden participar en esta fase.

Por contra, el Avia Eibar dispone de muchas jugadoras jóvenes aunque la mayoría ya ha cumplido las 17 primaveras. El Avia, que también es campeón de la Liga Vasca, viene de una liga menos dura por falta de equipos competitivos. El juego de las armeras es más estable y menos dinámico, todo influenciado por el clima. Las entrenadas por Cristina Guntín son muy disciplinadas, especialmente trabajan mucho para crecer a nivel individual y colectivo. Trabajan muchísimo, sobre todo en defensa, y gracias a la jugadora neozelandesa Amy Williams la línea es muy ordenada. En cuanto al ataque y la defensa, el equilibrio del conjunto eibarrés mantiene una nota alta.

El Buc contará con muchas bajas porque tiene jugadoras que no llegan a los 17 añosEl Avia está muy mentalizado y se desplaza con toda la plantilla

Para viajar a Barcelona el Avia no cuenta con ninguna jugadora lesionada, viajará con las veintitrés integrantes de la plantilla. La representación eibarresa, que ganó 53-10 al Muralla de Lugo en su primer encuentro de esta liguilla, que empezó realmente con buenas sensaciones, quiere mantener sus opciones hasta el final. La regularidad del Avia Eibar ha sido una de las claves de su gran temporada, no ha fallado en ningún momento, en los momentos más complicados, el conjunto eibarrés ha tenido el temple necesario para salir airoso.

Avia Eibar sub16

Tras la floja actuación hace quince días ante el Rioja, el Avia Eibar sub16 ofreció una imagen distinta en casa del Txingudi, pese a perder por 57-22. Los jugadores y jugadoras del cuadro armero pusieron en práctica el trabajo hecho en los últimos entrenamientos para fortalecer la defensa y supieron asociarse a la hora de ejercer los apoyos. El Avia consiguió algunos de los mejores ensayos de la temporada.

Quedó patente la necesidad de mejorar la comunicación y de avanzar más rápidamente en defensa para frenar a los atacantes rivales. No obstante, hay que destacar las buenas sensaciones que dejó este equipo. Los econjuntos de la cantera del Eibar Rugby mantienen un nivel aceptable a lo largo del año, y están dando pasos importantes en la consecución de sus objetivos de mejora general.