Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Las haurreskolak en actividad carecen de plazas y se habilitan dos más para atender la alta demanda existente. ECHALUCE

Eibar

«Hay familias esperando una plaza de haurreskola sin saber cuándo llegará»

EH Bildu denuncia la falta de cobertura por segundo año consecutivo en las guarderías locales

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

EH Bildu ha denunciado que la falta de plazas en las Haurreskolas de Eibar se prolonga por segundo curso consecutivo y ha reclamado al ... Ayuntamiento que acelere, en coordinación con el Consorcio Haurreskolak, los trámites pendientes para abrir dos nuevos locales y poner en servicio las 41 vacantes anunciadas por el Consistorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Hay familias esperando una plaza de haurreskola sin saber cuándo llegará»

«Hay familias esperando una plaza de haurreskola sin saber cuándo llegará»