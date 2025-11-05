«Hay familias esperando una plaza de haurreskola sin saber cuándo llegará»

EH Bildu ha denunciado que la falta de plazas en las Haurreskolas de Eibar se prolonga por segundo curso consecutivo y ha reclamado al ... Ayuntamiento que acelere, en coordinación con el Consorcio Haurreskolak, los trámites pendientes para abrir dos nuevos locales y poner en servicio las 41 vacantes anunciadas por el Consistorio.

La coalición abertzale acusa al Gobierno municipal de «llegar tarde» pese al anuncio de 41 nuevas vacantes y pide agilizar la apertura de dos centros y evaluar si la ampliación cubrirá la demanda real. Según la coalición, aunque la web municipal informó el 22 de septiembre de que «Eibar contará en diciembre con 41 nuevas plazas de guardería para niños y niñas de 0 a 2 años y la realidad es que, en el mejor de los escenarios, las obras de adecuación finalizarán a finales de año y aún serían necesarios alrededor de dos meses más para completar el trabajo administrativo y las matriculaciones, por lo que las familias no podrían disponer de esas plazas hasta entrada ya la nueva anualidad», según EH Bildi. En esta dirección, la coalición sostiene que, en mayo de 2023, ante el previsible aumento de la demanda por la gratuidad del servicio Haurreskolak se debería de haber ampliado las plazas con lo que acusa al Gobierno municipal de «hacer oídos sordos», lo que –señalan– ha derivado en que en el curso 2024/ 2025 varias familias se quedaran sin escolarizar a sus hijos en Eibar y tuvieran que desplazarse a municipios vecinos o recurrir a cuidados familiares. «Este otoño, añaden, los centros locales estarían 'al 100%' de ocupación y son numerosas las familias a la espera».

«Eludir responsabilidades»

La oposición reprocha al ejecutivo local que eluda responsabilidades «apelando a la falta de información y a que hasta ahora no hubo carencia de plazas o a que no es competencia municipal», y replica que corresponde al Ayuntamiento solicitar al Consorcio la ampliación en función de las necesidades del municipio. «La situación es inaudita. Hay familias esperando una plaza sin saber cuándo llegará; en el mejor de los casos tiran de abuelos y, en el peor, piden excedencias con el coste que conlleva», señalan.

EH Bildu pide colaborar estrechamente con el Consorcio para acortar al máximo los plazos de alta y matrícula, y reclama además un análisis inmediato sobre si las 41 nuevas plazas bastarán para cubrir la demanda actual.

La formación exige también «mensajes claros, responsables y transparentes» en las comunicaciones municipales para evitar equívocos, y concluye reivindicando unos «servicios públicos de calidad» que mejoren la vida de la ciudadanía, entre los que sitúa como «indispensable» la atención de 0 a 2 años en la red de Haurreskolak.

Desde el Gobierno municipal, según la versión de la oposición, se insiste en que la autorización y gestión del servicio corresponde al Consorcio, si bien el Ayuntamiento ha promovido las obras de los dos nuevos locales cuya puesta en marcha condicionará el alivio inmediato de la lista de espera. Mientras llega el desenlace administrativo, EH Bildu mantiene su crítica política. «La solución va a llegar tarde y Eibar encadena ya dos cursos con falta de plazas en infantil de 0 a 2 años».

Obras en ejecución

Durante los últimos meses, numerosas familias han trasladado al Ayuntamiento su preocupación ante la falta de plazas en las haurreskolas locales. Este incremento en la demanda, que se ha acentuado desde que el servicio es gratuito, en el curso 2023-2024, ha generado incertidumbre entre padres y madres que buscan una solución para garantizar el acceso de sus hijos e hijas a la educación infantil temprana. Para dar respuesta a esta necesidad, el Ayuntamiento de Eibar habilita dos nuevos espacios municipales que permitirán la creación de 40 nuevas plazas de haurreskola para niños y niñas de 0 a 2 años. Se trata de dos locales de algo más de 90 metros cuadrados cada uno: uno se ubicará en Jacinto Olabe, junto a la ludoteca, y el otro en Blas Etxeberria, en los bajos de uno de los nuevos edificios de El Casco.