A falta de Bautista, bueno es Martón El navarro vivió un debut de ensueño con el Eibar al anotar el único gol de los suyos ante el Málaga, gracias a un gran centro del también debutante Aleix Garrido

Javier Martón celebra su primer tanto como armero tras estrenarse con la elástica azulgrana el pasado sábado en La Rosaleda.

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52 Comenta Compartir

El Eibar necesitaba un goleador en su estreno liguero y lo encontró en Javier Martón. El delantero navarro, recién llegado como agente libre desde el Athletic Club, no pudo tener mejor debut con la camiseta armera: comenzando como titular en el puesto de 9, firmó el primer tanto de la temporada y se presentó en sociedad como un ariete de garantías para competir con Jon Bautista por la referencia ofensiva del equipo.

La ausencia del errenteriarra por unas molestias en la rodilla derecha dejaba un hueco importante en el once inicial. Sin embargo, Martón no se arrugó y respondió con lo que mejor sabe hacer: marcar. Lo hizo tras una jugada a balón parado en la que otro debutante, Aleix Garrido, demostró la calidad que atesora en la medular.

El catalán, que también disfrutaba de sus primeros minutos con la elástica del conjunto armero, puso un balón medido tras una jugada ensayada desde el la esquina que Martón transformó en gol. Una acción de pura pizarra que reflejó la conexión inmediata entre los nuevos fichajes del Eibar.

El navarro mostró instinto, carácter y capacidad para fajarse con la defensa rival, virtudes imprescindibles para un delantero en una categoría tan exigente a nivel físico como la Segunda División.

Su estreno goleador no solo sirvió para adelantar a los armeros en La Rosaleda, sino también para abrir un escenario positivo de cara a la temporada: el Eibar cuenta con dos nueves competitivos y diferentes, lo que amplía las variantes en ataque para Beñat San José.

Martón es más directo, más vertical en el área; Bautista, con más experiencia y un juego más asociativo, aporta oficio y presencia. Dos perfiles que se complementan y que prometen generar una sana competencia que elevará el nivel de la delantera armera. Además que ofrecen la posibilidad a San José de cambiar la formación y probar a jugar con dos puntas, en cuanto Bautista se recupere.

En un campeonato largo y exigente como el que afrontan los armeros en Segunda, por quinta temporada consecutiva, tener alternativas en el ataque puede marcar la diferencia. Y si algo quedó claro en el arranque de la temporada es que, a falta de Bautista, bueno es Martón.

La nueva brújula del Eibar

Por otro lado, la aportación de Aleix Garrido no pasó desapercibida. El joven centrocampista dio fluidez al juego, se ofreció constantemente y aportó la pausa que el equipo necesitaba en tramos del partido.

Su debut dejó la sensación de que puede convertirse en un motor y en una pieza clave para el Eibar en la medular, además de haber servido el primer gol del curso en bandeja de plata.

Proveniente de la cantera del Barcelona, Garrido, al igual que Martón, ha firmado con el Eibar hasta junio de 2028, por tres temporadas. Lo que significa que esta dupla, de mago asistente y goleador, tendrá tiempo de sobra de seguir regalando alegrías a la afición armera.

Con la plantilla aún por ganar experiencia, rodaje en su conjunto y por seguir dando fluidez al juego mediante automatismos, en este primer partido el Eibar y sus nuevas caras han demostrado que todavía hay mucho potencial por explotar.