Éxito en la primera sesión de cine al aire libre en la Plaza Unzaga

La noche del pasado 7 de agosto, Eibar se llenó de magia y buena compañía con la primera sesión de cine al aire libre ... de este verano. La proyección de «Río», dirigida especialmente al público infantil, congregó a numerosos niños y niñas acompañados de sus progenitores. El ambiente fue festivo y familiar, demostrando una vez más que este tipo de actividades se han convertido en una de las citas más esperadas del verano eibarrés.

Desde el Ayuntamiento califican la convocatoria como un auténtico éxito, ya que la asistencia superó las expectativas y muchos pequeños disfrutaron de su primera experiencia cinematográfica bajo las estrellas. El cine al aire libre permitió compartir reforzar los lazos entre vecinos y creando recuerdos únicos para grandes y pequeños.

Además, el evento puso de manifiesto el valor de los espacios públicos como lugares de encuentro y convivencia, favoreciendo la participación de familias enteras en actividades culturales cercanas y accesibles. La buena acogida de esta primera cita refuerza la apuesta de la ciudad por impulsar propuestas de ocio que animen y dinamicen la vida comunitaria durante el verano.

Ante la gran acogida de la primera sesión, ya se espera con ilusión la próxima cita, que tendrá lugar el jueves 14 de agosto con la proyección de 'Jumanji'. Una nueva oportunidad para disfrutar en la Plaza Unzaga del mejor cine y de un ambiente inmejorable, invitando a todas las familias de Eibar a vivir otra noche especial de verano.