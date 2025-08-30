Éxito absoluto del cine al aire libre

El cine al aire libre en Eibar ha cerrado el verano 2025 con un éxito rotundo, tras una serie de cuatro sesiones que no ... solo han llenado la plaza de Unzaga de espectadores sino que han consolidado esta iniciativa como un referente cultural y social para la ciudad. Cada jueves de agosto se han proyectado obras con una gran acogida que han atraído a públicos de todas las edades, creando un ambiente festivo y familiar que los vecinos y visitantes seguirán recordando con cariño.

Desde el 7 al 28 de agosto, la plaza de Unzaga se ha convertido en el corazón cultural de la ciudad, donde el cine bajo las estrellas ha cobrado vida con la proyección de cuatro títulos cuidadosamente seleccionados. La apertura tuvo lugar con 'Rio', una película animada proyectada en euskera, que fue muy bien recibida por los niños y también por sus acompañantes adultos, creando un clima de alegría y participación. A esta le siguió la exitosa 'Jumanji', que animó la segunda semana con su dosis de humor y aventura, haciendo las delicias de jóvenes y familias por igual.

En la tercera sesión, el 21 de agosto, llegó 'El viaje de Chihiro' (Chihiroren bidaia), una película japonesa de animación en euskera que sumergió al público en un universo mágico y que destacó por atraer a una amplia variedad de asistentes, desde familias hasta cinéfilos más experimentados. Para cerrar el ciclo, la plaza se llenó con la emoción y el suspense del clásico de aventuras 'La Momia', que puso el broche final a un mes de cine de verano especialmente memorable para Eibar.

Ambiente festivo

La respuesta de la ciudadanía ha sido abrumadora. Cada jueves, la plaza de Unzaga vibró con la presencia de centenares de espectadores que ocuparon el espacio desde horas antes para asegurarse un buen sitio y disfrutar de cada proyección con sus familiares y amigos. La gratuidad de las funciones fue un factor clave para que la iniciativa tuviera un enfoque inclusivo, que permitió la participación de personas de todas las edades y condiciones. El cine al aire libre no solo ofreció entretenimiento, sino que también fomentó un fuerte sentido de comunidad y convivencia, apoyado en un ambiente respetuoso y festivo que contagió a todos los presentes.

El entorno de la plaza, con sus comercios y espacios abiertos, se adaptó para recibir a este público diverso, y en cada sesión se podían escuchar risas, aplausos y comentarios que convertían la experiencia en algo compartido y emotivo. Las familias encontraron en el ciclo una oportunidad para disfrutar juntas de actividades culturales, y los jóvenes aprovecharon para socializar en un ambiente tranquilo y seguro. Para muchos, estas noches se convirtieron en uno de los mejores planes del verano, un lugar donde el cine y la calle se combinan en perfecta armonía.

Organización impecable

Además, la organización del ciclo ha sido impecable. El Ayuntamiento de Eibar, a través de su Departamento de Cultura, se encargó de que cada detalle técnico, logístico y de seguridad estuviese cubierto, haciendo que la experiencia fuera cómoda y agradable para todos. El montaje de la pantalla y el sistema de sonido permitieron una calidad audiovisual notable, mientras que el apoyo de voluntarios y personal municipal garantizó el orden y la atención a los asistentes. Esta atención al detalle ha sido fundamental para que este cine de verano se haya convertido en una cita cultural consolidada que invita a repetir y mejorar en próximas ediciones.

Destaca además la apuesta por el uso del euskera en dos de las cuatro películas, una decisión que ha sido muy bien valorada por el público.