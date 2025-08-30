Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
El cine al aire libre ha sido una gran actividad familiar este verano. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

Éxito absoluto del cine al aire libre

Todas las sesiones celebradas han superado las expectativas y han reafirmado el cine al aire libre como un plan cultural imprescindible en Eibar

Pablo Uranga

Eibar.

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:32

El cine al aire libre en Eibar ha cerrado el verano 2025 con un éxito rotundo, tras una serie de cuatro sesiones que no ... solo han llenado la plaza de Unzaga de espectadores sino que han consolidado esta iniciativa como un referente cultural y social para la ciudad. Cada jueves de agosto se han proyectado obras con una gran acogida que han atraído a públicos de todas las edades, creando un ambiente festivo y familiar que los vecinos y visitantes seguirán recordando con cariño.

