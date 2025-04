Exigente visita al feudo de un Gernika que acaricia el ascenso a Segunda B

J.A.R. eibar. Sábado, 24 de abril 2021, 00:12 Comenta Compartir

El Gernika pondrá a prueba esta tarde a partir de las 18.30 horas al CD Vitoria en Urbieta. El cuadro gerniqués es líder en la liguilla de ascenso a Segunda B y firme candidato a subir directamente. El filial de la SD Eibar es cuarto con trece puntos menos que el Gernika. En este momento, el Vitoria lo tiene complicado para ascender en esta primera fase de liguilla tendrá que esperar a una segunda oportunidad. Los entrenados por Iban Fagoaga intentarán sorprender a un Gernika que cuenta con un bloque potente.

Al Vitoria, que perdió la pasada jornada ante la Real Sociedad C en Unbe, otro equipo candidato a ascender, le está costando en este play off imponer el dominio ejercido en la primera fase de la liga regular. En las filas del filial no estarán Dufur, Atienza y Unai que seguirán una jornada más con el primer equipo de la mano de José Luis Mendilibar, que les está dando sus minutos en estas últimas jornadas.