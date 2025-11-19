La Exfibar gira este año en torno a la Banda de Música Cielito

A. E. EIBAR. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Portalea será, del 23 al 29 de noviembre, el punto de encuentro entre filatelistas, melómanos y curiosos con la celebración de Exfibar 2025 – LVI Exposición Filatélica, cuyo eje temático girará este año en torno a la filatelia y la Banda de Música de Eibar, con motivo del 141 aniversario de la agrupación municipal. El catálogo editado para la ocasión recoge un amplio recorrido histórico de la banda, desde sus orígenes hasta la actualidad.

La inauguración oficial tendrá lugar el domingo 23 de noviembre, a las 12.00 horas, en Portalea. La muestra podrá visitarse con horario especial: de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas; y los sábados y domingos, de 11.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. La organización avanza que el espacio permanecerá cerrado el domingo 30 de noviembre.

Uno de los hitos más esperados por coleccionistas será la imposición del matasellos conmemorativo, que tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre, de 10.30 a 13.30 horas. Ese día se podrá obliterar correspondencia y sobres recuerdo personalizados con un diseño dedicado a la Banda de Música de Eibar, una pieza que, previsiblemente, se convertirá en referencia obligada para los coleccionistas temáticos de música.

Detrás de Exfibar 2025 está la comisión organizadora que vuelve a apostar por combinar el rigor filatélico con la divulgación de la historia local.

El catálogo de la exposición se convierte este año en un auténtico libro de historia de la Banda de Música, arrancando en el siglo XIX. A mediados de aquella centuria, la mejora de los instrumentos de viento y el auge de las bandas militares dispararon la creación de bandas civiles y municipales en toda Europa y también en Eibar.

La publicación recuerda la existencia ya en 1831 de una Compañía Filarmónica, de la que se conserva una solicitud al Ayuntamiento para obtener una subvención de 4.000 reales destinada a la compra de instrumentos.

El relato se detiene en un momento clave: la sesión municipal de 27 de diciembre de 1882, cuando un grupo de vecinos, encabezados por Lucio Leaniz Barrutia, pidió formalmente al Ayuntamiento la creación de una banda de música instrumental que sirviera a la vez de espacio de formación para los jóvenes y de entretenimiento para el vecindario. Dos años más tarde cristalizaría la propuesta con la puesta en marcha de una Academia de Música y una banda marcial, bajo la batuta de Ildefonso Irusta Echeverria, considerado el primer gran director de la banda eibarresa.

La publicación recoge muchos detalles inéditos de esta agrupación musical junto a la aportación de sus directores a largo de su rica historia.

Ccon este catálogo, Exfibar 2025 propone al visitante un doble viaje: por un lado, al universo de la filatelia temática musical; por otro, a la memoria de una Banda de Música de Eibar que lleva 141 años poniendo banda sonora a la historia de la ciudad.