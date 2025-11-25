56 Exfibar convierte Portalea en capital filatélica en homenaje a la Banda 'Cielito'

La pasión por los sellos vuelve por San Andrés con la trabajada 56ª edición de Exfibar, la exposición organizada por la Asociación Filatélica Arrate, que ... este año reúne 76 vitrinas con material de 10 coleccionistas procedentes de distintos puntos del Estado. La muestra permanecerá abierta hasta el sábado 29 y se consolida como una de las citas culturales más singulares del calendario eibarrés.

Las colecciones instaladas en Portalea abarcan desde la filatelia tradicional y la historia postal hasta trabajos temáticos de gran riqueza visual y documental, centrados en países, historia, arte y música.

Pese al intenso trabajo organizativo, desde la asociación subrayan que « el esfuerzo ha merecido la pena. Este año han crecido tanto las colecciones como el número de expositores, en una edición importante y llamada a despertar mucho interés».

Se ha editado también un catálogo sobre la historia de la Banda y el trabajo desarrollado por los diferentes directores

En esta edición participan diez expositores, dos más que en el año anterior, con propuestas muy variadas que muestran el enorme potencial narrativo de los sellos postales.

El donostiarra Antonio Tristán presenta una colección dedicada a la Navidad, con estampas y motivos que recorren décadas de iconografía navideña. Santiago Rodríguez, de Ourense, firma una original colección sobre Organología, es decir, la historia y clasificación de los instrumentos musicales. Desde Plasencia llega Eugenio Chaparro, con una colección centrada en las Expediciones Polares, donde los sellos sirven para relatar gestas científicas y aventuras extremas. El elgoibarrés José María Etxaniz expone una colección dedicada a los instrumentos musicales, uniendo filatelia, arte y divulgación musical. José Carlos López, de Soraluze, presenta una serie sobre Pintura flamenca: 'Rubens y Rembrandt', que rescata grandes obras a través de emisiones postales. El coruñés Santiago Mosquera muestra una delicada colección sobre Mariposas del mundo, de gran atractivo cromático y didáctico. Antonio Vicente, de Irun, recorre el universo de Las aves: taxonomía y simbolismo, donde ciencia y cultura se dan la mano. Desde Palencia, Francisco Osorno propone un viaje histórico con El Imperio alemán hasta Hitler, una mirada a un periodo convulso a través de sus emisiones postales. El leioarra Clemente Lobato presenta 'Una pareja de hecho: cine y música', en la que la filatelia dialoga con la gran pantalla y las bandas sonoras.

Cierra el listado Víctor Gil Gregorio, de Lasarte-Oria, con una colección dedicada al Ayuntamiento de Barcelona, que repasa arquitectura, símbolos y evolución institucional.

Cada edición de Exfibar rinde homenaje a algún elemento emblemático de la historia o la vida cultural de Eibar, y este año la protagonista es la Banda de Música 'Cielito'. Para ello, la Asociación Filatélica Arrate ha solicitado a Correos la emisión de un sello personalizado y un matasellos conmemorativo, que se convertirán en piezas muy codiciadas por coleccionistas y amantes de la música local. La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas y sábados y domingos de 11.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas.