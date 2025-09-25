Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Eva Alberdi, treinta años vinculada al servicio

A. E.

EIBAR.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:39

La Biblioteca Municipal Juan San Martín se ha consolidado como un espacio esencial en la vida cultural de Eibar, y gran parte de ese recorrido se entiende a través de la figura de su responsable, Eva Alberdi, quien lleva más de treinta años vinculada al servicio. Su trayectoria comenzó en la antigua biblioteca de Unzaga, donde realizó sustituciones antes de aprobar las oposiciones que le permitieron obtener plaza fija.

Desde entonces, ha pasado por todo tipo de funciones: desde la atención al público y la catalogación de fondos hasta la organización de actividades. Hoy coordina un equipo de siete personas y, como ella misma subraya, el objetivo es claro «intentamos mantener el servicio y garantizar la calidad». Para Alberdi, trabajar en la biblioteca es «un honor», aunque insiste en romper con un tópico muy extendido: el de considerar la biblioteca únicamente como un espacio de estudio. «No es una biblioteca universitaria, es una biblioteca pública municipal dirigida a todas las edades», puntualiza.

Esa vocación de servicio amplio explica por qué, además de la gran sala de lectura y de espacios como la colección eibarresa o la hemeroteca, la biblioteca se apoya en otros recursos de Portalea: las salas de reuniones, las aulas de cursillos o el salón de actos. Allí se programan clubes de lectura, talleres y encuentros culturales que no interfieren con quienes acuden a estudiar. «No es adecuado hacer un club de lectura mientras la gente está estudiando», señala Alberdi

