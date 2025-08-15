La Euskal Herria Kopa, la última prueba antes de la Liga F para el femenino

El primer equipo femenino del Eibar entra ya en la recta final de su pretemporada y lo hará participando a lo largo de esta ... jornada en la XV. Euskal Herria Kopa, el tradicional torneo veraniego que cada mes de agosto reúne a cuatro de los principales equipos vascos. El certamen fue presentado este lunes en Ibaia con la presencia de los directores deportivos de los clubes participantes: Eibar, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Athletic Club y, cómo no, el Eibar.

El primer reto para las de Iñaki Goikoetxea será esta tarde frente al Athletic Club. El duelo se disputará en el campo de fútbol de Basarte, en Amurrio, a partir de las 19.00 horas. A la misma hora pero en diferente escenario, el Deportivo Alavés y la Real Sociedad se enfrentarán en el campo Joaquín Gastaminza de Alegría-Dulantzi por un hueco en la final.

Una vez finalizados ambos encuentros, se determinará el calendario para el siguiente fin de semana. Si el Eibar tiene que disputar el tercer y cuarto puesto, lo hará el sábado 23 de agosto en Dulantzi, a las 18.30 horas. En caso de clasificarse para la final, esta se jugará el domingo 24 de agosto en Laguardia, a partir de las 16.00 horas.

Tras la Euskal Herria Kopa, el equipo armero pondrá el foco en el inicio de la Liga F. El calendario ya está marcado: la cita inaugural será el domingo 31 de agosto en Ipurua, donde las armeras recibirán a su primer rival de la temporada a partir de las 12.00 horas.

Un debut con incógnitas

El Eibar llega a este arranque liguero después de firmar la mejor temporada de su historia en la máxima categoría, con una permanencia holgada y grandes actuaciones que le permitieron asentarse en la élite. Sin embargo, la plantilla ha experimentado una profunda renovación este verano, con numerosas incorporaciones y salidas que han modificado por completo la fisonomía del equipo.

Además, el banquillo también presenta novedades. Iñaki Goikoetxea afronta su primera campaña al frente del primer equipo tras relevar a un Yerai Martin que buscaba nuevos retos, lo que supone un nuevo enfoque en la propuesta de juego. El reto no es menor. La tarea de consolidar al conjunto armero en la Liga F pese a partir prácticamente de cero en cuanto a bloque y automatismos es muy complicada. La afición es consciente de que este curso será exigente, pero también ilusionante por el reto al que se enfrentan. Los primeros partidos servirán para calibrar el nivel de un grupo que mezcla juventud, proyección y experiencia, y que buscará mantener el carácter competitivo que ha sido seña de identidad del club en los últimos años.

Con un calendario inicial complicado, el Eibar necesitará adaptarse rápido a las nuevas piezas y convertir Ipurua en un fortín.