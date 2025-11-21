«Tenemos esperanza de conseguir sacar algo positivo en nuestra visita a Madrid»

La SD Eibar ya tiene la mirada puesta en Valdebebas. Este domingo a las 16.00 horas, las armeras visitan al Real Madrid en ... el estadio Alfredo Di Stéfano en una de las salidas más complicadas del calendario. Y lo hacen tras una semana de emociones intensas, marcada por la derrota frente al Espanyol y por la necesidad de recuperar sensaciones. Así lo reconoció este viernes Iñaki Goikoetxea en rueda de prensa.

El entrenador armero fue claro al analizar el varapalo del pasado domingo en Ipurua: «Fue uno de los peores partidos defensivos hablando», admitió. «La semana empezó un poco torcida, con rabia y decepción», señaló con sinceridad. Sin embargo, el técnico subrayó que el equipo ha sabido levantar el ánimo: «Hemos ido mejorando, haciendo buenos entrenamientos y con ganas e ilusión de que les podemos plantar cara y dar algún susto».

Goikoetxea reconoce que sacar puntos en Madrid sería un premio mayúsculo, pero también le concede relevancia al duelo en clave de evolución: «Sabiendo la dificultad, tenemos esa esperanza que tenemos siempre. Este partido puede ser un paso adelante para lo que viene después», afirmó. Y es que el calendario aprieta: tras el Real Madrid llegará un parón y, posteriormente, tres duelos clave; Logroño, Atlético y la Copa de la Reina, que marcarán el cierre del año.

El estado anímico del vestuario también fue motivo de análisis. «Estábamos bajos de ánimo, todos», asumió el técnico. «Pero durante la semana hemos ido dándole la vuelta y ahora estamos centrados al 100% en el partido». Las adversidades meteorológicas tampoco han frenado la preparación: «Granizo, nieve... no es agradable, pero hay que entrenar en todas las circunstancias», apuntó el técnico, recordando que en Madrid también puede esperarse frío y viento.

El rival llega tras tres partidos sin ganar, dos de ellos saldados con derrotas en liga y Champions, pero Goikoetxea rechaza cualquier confianza: «No creo que les afecte. Tienen una plantilla amplísima, seguramente la mejor que han tenido, y todas las jugadoras que salen son buenísimas». Aun así, el Eibar ha trabajado en un plan para incomodar a un rival acostumbrado a someter desde la posesión: «Intentaremos que no puedan mover el balón tan rápido y evitar que generen ocasiones».

En lo táctico, el técnico cree que la de Valdebebas será una prueba ideal para retomar la solidez que tanto caracterizó al equipo en el arranque liguero: «Los dos últimos partidos nos han rematado demasiado fácil. El Real Madrid exigirá mucho, y será una buena piedra de toque para ver dónde estamos y avanzar».

Con humildad pero sin renunciar a nada, el Eibar viaja a Madrid con la convicción de competir y la ilusión de volver a hacer historia en un escenario que ya conquistó la pasada temporada. «Tenemos esperanza de conseguir algo», repitió Goikoetxea. Y esa esperanza, en una liga donde cada punto vale oro, es el combustible imprescindible para creer en una nueva azaña.