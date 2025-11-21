Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Goikoetxea, el técnico armero, durante una sesión preparatoria en Areitio. FELIX MORQUECHO

Liga F

«Tenemos esperanza de conseguir sacar algo positivo en nuestra visita a Madrid»

Iñaki Goikoetxea admite que la semana empezó con decepción tras caer ante el Espanyol, pero asegura que el equipo llega con ilusión al duelo

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

La SD Eibar ya tiene la mirada puesta en Valdebebas. Este domingo a las 16.00 horas, las armeras visitan al Real Madrid en ... el estadio Alfredo Di Stéfano en una de las salidas más complicadas del calendario. Y lo hacen tras una semana de emociones intensas, marcada por la derrota frente al Espanyol y por la necesidad de recuperar sensaciones. Así lo reconoció este viernes Iñaki Goikoetxea en rueda de prensa.

