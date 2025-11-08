«Esperábamos tener un buen inicio, pero nos ha sorprendido»

Tras una temporada difícil, el sénior femenino del Eibar Eskubaloia ha arrancado la nueva campaña en División de Honor Plata de forma sobresaliente: cinco victorias ... en seis jornadas, juego brillante y plena confianza. Detrás de este salto competitivo está su entrenador, Andoni Pérez (Eibar, 1988), hombre de la casa, exjugador del histórico Arrate y técnico con una década de experiencia en los banquillos. Tras romperse el tendón de Aquiles comenzó a entrenar casi por casualidad; hoy lidera un proyecto basado en talento local, ambición y unión.

–Después de una temporada tan complicada a nivel de resultados han comenzado el curso de forma sobresaliente. ¿Qué ha cambiado para ver una versión tan competitiva del equipo?

–Este año empezamos con toda la plantilla disponible. Recuperamos jugadoras que estaban lesionadas o estudiando fuera, y pudimos hacer una buena pretemporada. Además, la liga comenzó un poco más tarde y llegamos al inicio con todas las jugadoras en perfectas condiciones. Además, el hecho de empezar ganando el primer partido nos dio mucha confianza, y desde ahí todo ha fluido. El equipo está muy bien.

ARRAIGO Y SENTIMIENTO«La clave es que todas las jugadoras son de Eibar, algo muy complicado en esta categoría»OBJETIVO«Viendo cómo estamos, creo que podemos luchar por mantenernos en la zona alta»

–¿Cuáles diría que son las claves del éxito de este proyecto en este inicio de temporada?

– La clave principal es que todas las jugadoras son de Eibar, algo muy complicado en esta categoría. Entre ellas hay un ambiente excelente: trabajan muchísimo y hacen lo que toca hacer en cada momento. Entrenan muy bien y eso se nota en los resultados. Ese buen ambiente y el trabajo diario son la base del éxito.

–¿Ese arraigo local se nota a la hora de competir?

–Mucho. Se conocen desde pequeñas, y eso crea un vínculo especial. Además, en el equipo hay tres parejas de hermanas y dos de primas; eso no se ve habitualmente y suma mucho. Está siendo un gran año y tenemos que disfrutarlo.

–¿Este nivel era algo que ya intuía en pretemporada tras las buenas sensaciones con las que la cerraron o incluso a usted le está sorprendiendo la evolución tan grande del equipo?

–Sabíamos que íbamos a estar bien, porque hicimos buena pretemporada y los partidos amistosos nos dejaron un buen sabor de boca. Pero llegar hasta aquí, estar terceras y a solo dos puntos de las líderes, nos ha sorprendido a todos. Además, la victoria del pasado sábado no nos la esperábamos. Llegábamos con bajas y terminamos ganando con autoridad. Esperábamos tener un buen arranque de temporada, pero no tanto.

–Además de ganar, están compitiend o con autoridad también fuera de casa.

–Sí, y ese es uno de los mayores saltos. El año pasado sufríamos mucho en los partidos a domicilio, y este año hemos ganado partidos difíciles lejos de Ipurua. Es nuestra cuarta temporada en la categoría, y la experiencia se nota. Cuando perdimos ante las segundas, nuestra única derrota hasta ahora, fue solo por dos goles. El equipo compite los 60 minutos, sin desconexiones. Esa solidez es la clave.

–¿Cómo describiría el estilo de juego del equipo?

–Siempre hemos basado todo en una defensa fuerte y en una buena portería. Antes sufríamos más con el ataque posicional, pero esta temporada hemos dado un paso adelante en ese aspecto. Estamos siendo más efectivas en la faceta ofensiva y en los contraataques, subiendo el ritmo. A lo que ya teníamos —defensa y portería— le hemos sumado eficacia ofensiva.

–La temporada pasada se escaparon muchos partidos en los que el eq uipo mereció más, y este año se les ve muy sólidas en momentos decisivos. ¿Han trabajado de forma específica el aspecto mental y competitivo?

– Sí que lo trabajamos en los entrenamientos, pero es difícil replicar esas situaciones en los partidos. Creo que la clave es la confianza y el hecho de estar todas juntas, sin bajas. Con la confianza necesaria el grupo cree que puede ganar a cualquiera, y eso se nota cuando el partido está igualado.

–¿Qué potencial ve en la plantilla y cuál es el margen de mejora?

–Creo que tenemos potencial para seguir arriba si las lesiones nos respetan. El objetivo fijado en pretemporada era terminar entre el octavo y el décimo puesto, pero viendo cómo estamos, creo que podemos luchar por mantenernos en la zona alta. Pelear por los dos primeros puestos es difícil, pero nuestra idea es estar ahí hasta que nos bajen, que no sea por nosotras.

–Con este arranque, ¿ha cambiado la ambición del equipo?

–Ahora vienen tres partidos clave contra rivales de nuestro nivel. Si los sacamos, sellaríamos la permanencia muy pronto y podríamos afrontar los siguientes sin presión. Si entonces seguimos arriba, hablaremos con el club y revisaremos objetivos. Si cambiamos el objetivo, que sea hacia arriba.

–¿Qué importancia han tenido las nuevas incorporaciones y la continuidad del bloque?

–Fundamental. El año pasado hubo lesiones y jugadoras fuera de posición. Este año han vuelto piezas importantes, como Naia, y tenemos a Mara, juvenil zurda en el extremo, que está aportando mucho. Eso da confianza y tranquilidad al grupo, reduce la presión y permite jugar mejor.

–En el plano personal, venía de una temporada dura. ¿Qué está suponiendo para usted el inicio y ver la progresión del grupo?

–Está siendo muy gratificante. Cuando las cosas no salen parece que no haces bien tu trabajo, aunque trabajes igual. Ahora, el hecho de ver que lo que planteas funciona, que las jugadoras están enchufadas, hace que todo sea mucho más fácil. Cuando estás abajo juegas con presión; ahora estamos en la cresta de la ola, disfrutando, y eso se contagia.

–Si pudiera definir este equipo en una palabra, ¿cuál sería?

–Garra o espíritu.

–¿Por qué?

–Siempre pelean hasta el último segundo. Después, las cosas pueden salir bien o mal, pero dan el cien por cien siempre.