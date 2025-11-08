Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andoni Pérez, entrenador del equipo sénior femenino del Eibar Eskubaloia. MARCOS RODRÍGUEZ

Eibar

«Esperábamos tener un buen inicio, pero nos ha sorprendido»

El técnico del sénior femenino ha registrado el mejor arranque del club desde su ascenso a la División de Honor Plata hace cuatro temporadasAndoni Pérez Entrenador del Eibar Eskubaloia

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Tras una temporada difícil, el sénior femenino del Eibar Eskubaloia ha arrancado la nueva campaña en División de Honor Plata de forma sobresaliente: cinco victorias ... en seis jornadas, juego brillante y plena confianza. Detrás de este salto competitivo está su entrenador, Andoni Pérez (Eibar, 1988), hombre de la casa, exjugador del histórico Arrate y técnico con una década de experiencia en los banquillos. Tras romperse el tendón de Aquiles comenzó a entrenar casi por casualidad; hoy lidera un proyecto basado en talento local, ambición y unión.

