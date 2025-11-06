Las escaleras mecánicas de Sostoa estarán fuera de servicio hasta abril Los trabajos de sustitución, en marcha con la retirada de la estructura antigua, tienen un coste de 270.000 euros

La longevidad y el amplio uso de las escaleras de Sostoa han hecho necesaria su sustitución por otras.

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37

El Ayuntamiento ha iniciado la sustitución integral de los dispositivos mecánicos de Sostoa, adjudicados a TK Elevadores España, con un plazo estimado de 25 semanas y una inversión superior a 270.000 euros.

El proyecto sustituye un equipo, en el final de vida útil por otro más moderno, silencioso y eficiente, y se alinea con el compromiso municipal de mejorar la movilidad peatonal en zonas de fuerte pendiente.

Hasta su finalización en abril, el Consistorio pide comprensión y colaboración a la ciudadanía, consciente de que toda obra de renovación conlleva afecciones temporales, pero fija un horizonte claro de beneficios a medio plazo.

Las obras de sustitución de las escaleras mecánicas conectan Egiguren con Sostoatarren, una intervención largamente esperada por el vecindario por tratarse de un dispositivo «clave» que no volverá a estar en funcionamiento hasta el mes de abril, y que persigue renovar un sistema que, tras años de servicio, ha alcanzado el final de su vida útil y empieza a generar más incidencias que soluciones en un itinerario cotidiano de fuerte pendiente, de uso intensivo y alto valor social para la movilidad diaria y paso obligado para los expectadores del campo de Ipurua.

El alcalde, Jon Iraola, subraya el carácter necesario de la actuación y recuerda que el objetivo es sencillo y ambicioso a la vez: que los vecinos y vecinas puedan moverse con comodidad por la ciudad, especialmente en los tramos donde la orografía complica la marcha, de modo que la sustitución no solo responda a un criterio de mantenimiento, sino que actualice la infraestructura con criterios de confort, seguridad, eficiencia energética y reducción de ruidos, elementos que impactan de manera directa en la calidad de vida y en la percepción de seguridad subjetiva del peatón.

En esa línea, el concejal de Obras, Pedro Escribano, explica que «los trabajos contemplan la retirada completa del sistema actual y la instalación de unas nuevas escaleras más modernas, silenciosas y eficientes, una apuesta por tecnología de última generación que, sin alterar la vocación del itinerario, mejorará la experiencia de uso y reducirá el consumo energético, ahorrando costes operativos a lo largo del ciclo de vida y reforzando la sostenibilidad del equipamiento, lo que permite, además, alinear la inversión con los estándares que el propio Ayuntamiento persigue en otros ámbitos de la ciudad».

Acuerdo PSE y PNV

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto de la Hoz, encuadra la obra en el marco del acuerdo de gobierno PNV-PSE y recuerda que ya entonces se contemplaba una mejora de la movilidad entre Egiguren y Sostoatarren, por lo que la renovación de las escaleras se entiende como un primer paso de un itinerario más amplio que mira al futuro y que incluye el ascensor proyectado, una solución complementaria que permitirá, cuando llegue su momento, ampliar la cobertura de accesibilidad universal a más perfiles de usuario y cerrar un corredor peatonal continuo y amable entre cota baja y cota alta.

Mientras dura la intervención, el Consistorio pide comprensión y colaboración a la ciudadanía, consciente de que toda obra de renovación conlleva afecciones temporales, pero fija un horizonte claro de beneficios a medio plazo: la puesta en marcha de un equipo con mejores prestaciones, mayor fiabilidad y menores paradas no programadas, lo que reducirá interrupciones y facilitará la continuidad del servicio en una conexión que usan diariamente residentes, personas mayores, familias con carros, estudiantes y quienes enlazan con servicios de proximidad, comercios y equipamientos del entorno.

El proyecto se inscribe, además, en una estrategia municipal que en los últimos años ha priorizado la mejora progresiva de la movilidad peatonal en todos los barrios, con intervenciones de distinta escala que comparten un mismo hilo conductor: convertir las pendientes en oportunidades mediante soluciones mecánicas y accesibles, tejer redes de itinerarios cómodos y seguros, y asegurar que la topografía deja de ser una barrera para el acceso a servicios, centros educativos, comercio local y espacios de relación vecinal.

En términos técnicos, la sustitución integral garantiza que la nueva máquina cumpla con las normativas vigentes en materia de accesibilidad, seguridad y eficiencia, e introduce mejoras en aspectos clave como el arranque y parada suaves, la reducción de vibraciones y la iluminación integrada de mayor durabilidad.