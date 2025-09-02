La Ertzaintza investiga a tres hombres por su implicación en el robo de 33 trasteros en Eibar Los robos se produjeron entre el 25 de julio y el 14 de agosto en el barrio de Urki

33 denuncias por robos en trasteros en el barrio de Eibar en menos de un mes. La Ertzaintza ha instruido diligencias en calidad de investigados a dos hombres y a un menor por los delitos de robo con fuerza y daños, tras su participación en el robo de decenas de trasteros ubicados en un inmueble de la localidad de Eibar.

La investigación de los implicados es fruto de las pesquisas realizadas desde la Ertzain-etxea de Eibar tras ser presentadas, entre el 25 de julio y el 14 de agosto, un total de 33 denuncias por robos en el interior de trasteros en un edificio ubicado en el barrio eibartarra de Urki.

A raíz de dichas investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos se pudo identificar a tres hombres, de 52, 25 y 17 años, como presuntos autores de los mismos. Concretamente, el 19 de agosto, dos de ellos fueron identificados por la Policía Local de Eibar portando sendas mochilas con múltiples objetos denunciados como sustraídos en las diferentes denuncias, entre ellos, altavoces, navajas, zapatillas, o un medidor láser.

Posteriormente, el 23 de agosto, uno de los sospechosos, fue nuevamente identificado portando unas llaves que abrían dos trasteros del inmueble donde se habían producido los robos. Uno de estos trasteros, al no haber sido vendido todavía, no debía tener cerradura y presentaba una; y, el otro, pertenecía a una persona a quien le habían roto el bombín para sustraerle y que, días después, había comprobado cómo este había sido cambiado por alguien desconocido y que el número identificativo de su trastero había sido borrado. En el interior de ambos localizaron más objetos denunciados como sustraídos: tablas de surf, herramientas, calzados y productos de alimentación.

Hasta el 29 de agosto, debido al periodo estival, se estuvieron recibiendo denuncias por estos hechos y no se descarta que se puedan recibir más.

Parte del material recuperado ha sido devuelto a sus legítimos propietarios y propietarias. La Ertzaintza está intentando localizar al resto de denunciantes para que pasen a reconocer todos los enseres incautados y restituirles sus bienes.

El investigado de 52 años contaba con antecedentes por hechos similares. Las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado correspondiente.