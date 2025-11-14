Errebal Plazia se convierte hoy en el gran taller gastronómico de San Andrés

A. E. EIBAR. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Errebal Plazia acoge a lo largo de la mañana y mediodía las dos primeras citas gastronómicas ligadas a las fiestas de San Andrés, una jornada que reúne a escolares, cocineros aficionados, sociedades y cuadrillas en torno a uno de los platos más emblemáticos de la cocina vasca y eibarresa.

La sesión de hoy marca el pistoletazo de salida a un pequeño 'tour del bacalao' que se prolongará durante todo el mes de noviembre y que tendrá su remate el domingo 23 en la plaza de Untzaga, con el Concurso de Bacalao Gran Premio San Andrés. Pero el protagonismo, por ahora, está en Errebal, donde desde primera hora se ultiman fogones, mesas y productos para que nada falle. La mañana gastronómica arranca a las 10.00 horas con el XXI Concurso de Bacalao Interescolar, reservado al alumnado de ESO de los centros de Eibar: IES Eibar, Aldatze y La Salle Azitain. Durante una hora, las y los jóvenes cocineros tienen el reto de preparar su receta de bacalao siguiendo las bases municipales y respetando tiempos, puntos de cocción y presentación ante un jurado formado por cocineros de reconocido prestigio.

A partir de las 12.00 llega el turno del VII Concurso de Pintxos 'Bacalaos Alkorta', concebido como un auténtico showcooking abierto al público. La organización quiere que Errebal Plazia se convierta en una gran aula de cocina al aire libre, donde las y los participantes elaboren sus pintxos a la vista de todo el mundo, explicando técnicas, salsas y trucos. Vecinos y visitantes pueden seguir cómo se confita el bacalao, cómo se liga una pil-pil, qué texturas se buscan en las cremas o qué acompañamientos funcionan mejor con el producto. La idea es que, además de competir, se comparta conocimiento: que cualquiera pueda volver a casa con alguna idea nueva para darle una vuelta al bacalao del domingo.

Tanto el concurso interescolar como el de pintxos están organizados por el Ayuntamiento de Eibar, la empresa Bacalaos Alkorta y la cocinera eibarresa Mireia Alonso Pérez. Las casas colaboradoras serán: Aceites Urzante, Solera Eibarresa, Meka-Hotel, Escuela de Cerámica de Eibar, Igartza, Inoxibar, Ederto, Comercial Zabala, SD Eibar y el Instituto Municipal de FP Básica.