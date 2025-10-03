Errebal Plazia acoge la celebración del 'Encuentro de Asociaciones'

A. E. EIBAR. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El edificio de Errebal se convertirá hoy en el epicentro del tejido asociativo eibarrés con la celebración del Encuentro de Asociaciones, una cita promovida por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Eibar que pretende dar visibilidad a la amplia y diversa red de colectivos de la localidad, además de reforzar los lazos entre entidades y ciudadanía.

El encuentro arrancará oficialmente a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 14.00 horas, si bien desde las 10.30 horas las asociaciones participantes comenzarán a instalar sus stands. Cada una de ellas dispondrá de un espacio propio para dar a conocer su labor, proyectos y servicios, en un ambiente pensado para la interacción y el intercambio.

La jornada no se limitará a la mera exposición de las entidades. Con el objetivo de generar un espacio dinámico, la organización ha previsto diversas actividades paralelas. Entre ellas, destacan los juegos y dinámicas infantiles que estarán coordinados por voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja, quienes animarán la mañana para los más pequeños. Asimismo, a las 13.00 horas se celebrará una mesa redonda en la que representantes de varias asociaciones reflexionarán sobre el pasado, el presente y los retos de futuro del asociacionismo en Eibar.