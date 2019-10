El Somos, errático en defensa, sale derrotado en casa del Beti Onak Aitor Tellechea marcó cuatro goles al Beti Onak. / M. ASKASIBAR Los armeros cayeron 32-23 y son uno de los equipos más goleados del grupo con 118, una media de 30 por partido J.A. REMENTERIA EIBAR. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:21

El Somos Eibar encajó una derrota sin paliativos en la cancha del Beti Onak por 32-23, y suma ya tres consecutivas. Tras una primera parte bastante igualada, el segundo tramo se les hizo cuesta arriba a los armeros y los navarros pudieron distanciarse en el electrónico. El Somos acumuló errores en el pase, malas recepciones, faltas en ataque, fallos en los lanzamientos, entre otros desajustes. Y si a esto se suman las facilidades que dio al rival para lanzar varios contraataques, el partido fue flojo en toda su extensión. Al Somos le queda margen para mejorar defensivamente, «tenemos que ser más contundentes, señala el técnico Fernando Fernández.

El partido no comenzó bien para el cuadro armero, a los diez minutos la renta era ya de cuatro goles para los de casa, pero los eibarreses supieron reaccionar e incluso llegaron a empatar, alcanzando al descanso con un marcador de 13-12. La diferencia era mínima pero la segunda parte empezó como lo hizo el partido, con ligera ventaja a favor de los de Villava. Una renta que los armeros esta vez no pudieron voltear. Durante la segunda mitad, el Beti Onak no paró de incrementar la renta y acabó llevándose los dos puntos con solvencia.

Como le pasó al Somos en el partido anterior, tras ver el partido perdido dejaron de forzar. Iker Izagirre, Aitor Tellechea y Jon Barruetabeña fueron los máximos goleadores del enfrentamiento de Villava, ambos con cinco goles.

Destacar que hasta doce jugadores locales anotaron como mínimo un gol. El Somos Eibar coquetea con los puestos de abajo y continúa con los dos puntos que consiguió la primera jornada en casa. Esa debería ser la clave de los armeros, el Polideportivo de Ipurua. Retener como local los puntos que se pierden fuera.

Los eibarreses son uno de los equipos más goleados de la liga con 118 tantos con casi 30 recibidos de media y ese es el otro punto a mejorar, la defensa. La siguiente visita del Somos será a la cancha del vigente campeón, el Tolosa, que se encuentra en la misma situación que los hombres de Fernando Fernández con tan solo una victoria. El Somos debe reaccionar, no ha comenzado bien pero tiene experiencia y resortes para hacerlo. A lo largo de la pretemporada mostró su capacidad para solventar, le está costando hacerse con el pulso de la competición pero este fin tiene una buena oportunidad para iniciar la reacción ante un Tolosa ahora mismo devaluado.