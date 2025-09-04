«En este equipo todos vamos a una»

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Aleix Garrido fue protagonista ayer en la sala de prensa de la nueva ciudad deportiva de Areitio. El centrocampista de 21 años, una de las incorporaciones más ilusionantes del Eibar durante el mercado estival, compartió sus sensaciones en estos primeros compases de la temporada. Con apenas tres jornadas disputadas, Garrido se ha ganado un lugar destacado en el once de Beñat San José, dejando ya dos asistencias y actuaciones que han sorprendido a la afición armera.

El catalán, formado en la cantera del Barcelona, aseguró sentirse plenamente integrado en el club y en la ciudad. «Estoy súper contento y muy agradecido a todos los compañeros, al capitán y al míster. Me han hecho muy fácil la adaptación y creo que puedo aportar mucho al equipo», confesó. Garrido destacó, además, la buena química de un vestuario que combina juventud y veteranía: «Nos hemos adaptado muy bien los nuevos y con la experiencia de los demás estamos formando un grupo muy bueno. La clave es que vamos todos a una».

Sobre el arranque liguero, Garrido prefiere quedarse con las sensaciones positivas más allá de los puntos conseguidos. «Analizando los partidos, hemos sido superiores en muchos momentos. Sí que te queda la espinita de pensar que podríamos haber sacado más, pero lo importante es que se está viendo muy buen juego y actitud. Si seguimos así, llegarán muchas victorias». El jugador también lanzó un mensaje claro tras la derrota en el último minuto en Huesca: «Lo pasado es pasado, ahora toca pensar en el Andorra y estoy seguro de que haremos un gran partido».

En cuanto a su papel en el campo, Garrido se mostró cómodo ejerciendo de 'ocho', una posición en la que puede aportar tanto en la salida de balón como en la creación de juego ofensivo. «Es donde mejor rindo, me gusta sumarme al ataque, encontrar esos últimos pases y darle pausa o velocidad al juego cuando toca», explicó. El futbolista, que en apenas 250 minutos ya ha firmado dos pases de gol a balón parado, reconoció que no era una faceta en la que destacara en su etapa anterior, pero que el cuerpo técnico le ha dado confianza y está respondiendo con eficacia.

El ex del Barça también se refirió al ambiente que ha encontrado en el club desde su llegada: «Lo que más me ha sorprendido es que el Eibar es como una familia. Te encuentras a cualquiera por los pasillos y todo el mundo te trata con cercanía. Eso te hace venir feliz a entrenar, que es lo fundamental». Una sensación que, según reconoció, está siendo clave para rendir a buen nivel pese a su juventud.

De cara al próximo partido en Ipurua frente al Andorra, el joven jugador mostró respeto por el rival, pero también confianza en el trabajo de los armeros: «Ellos llegan en buena dinámica, pero nosotros también. Tenemos que mostrar nuestra mejor cara y, si lo hacemos, estoy convencido de que nos llevaremos los tres puntos».

El centrocampista es ya una de las notas más positivas del arranque del curso. Su juventud, ambición y liderazgo hacen pensar que el club armero ha encontrado en él un motor clave para la medular. «Sé que puedo dar todavía más», concluyó.