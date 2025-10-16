Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Episodios de la vida de Gabriel Aresti en Eibar se presenta el día 24

A. E.

EIBAR.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

Episodios de la vida de l escritor Gabriel Aresti en Eibar se representarán el 24 de octubre. La obra está basada en la obra de ficción 'Gabriel Aresti Eibarren' de Pedro Alberdi. Los actores Kandido Uranga e Inazio Tolosa presentarán la obra, a las 19.00 horas,en el salón de actos de Portalea. Las entradas pueden adquirirse por 5 euros online (a través de Kutxabank), en la taquilla del Coliseo o, antes del evento, Este año se conmemora el 50.º aniversario del fallecimiento de Aresti que trabajó en Industrias Rocandio, en Txonta, en 1966. El escritor eibarrés reconstruyó aspectos de su vida cotidiana.

